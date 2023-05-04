واتساب يختبر ميزة نقل المحادثات بدون نسخ احتياطي

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

يختبر تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” حالياً ميزة جديدة تسمح بنقل المحادثات من هاتف لآخر بدون الحاجة إلى إجراء نسخ احتياطي.

وسوف يستفيد من هذه الميزة جميع المستخدمين على أندرويد وآيفون، وخصوصاً أولئك الذين يمتلكون مساحة تخزين محدودة على حساباتهم على خدمات التخزين السحابية المرتبطة بالنظام (آي كلاود بالنسبة لمستخدمي آيفون، وجوجل درايف بالنسبة لمستخدمي أندرويد).

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ويتيح واتساب لمستخدميه نقل المحادثات وملفات الوسائط كالصور من هاتف لآخر فقط في حالة وجود نسخة احتياطية مرفوعة مسبقاً على سحابة آي كلاود أو جوجل درايف.

ورُصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب على آيفون، والتي يُجرى عبرها اختبار المزايا الجديدة بواسطة عدد محدود من المستخدمين قبل إطلاقها لكافة المستخدمين.

وباستخدام ميزة نقل المحادثات الجديدة، سوف يتعين على المستخدم تنزيل تطبيق واتساب على الهاتف الذي يود نقل المحادثات إليه، ثم تسجيل الدخول بنفس رقم الهاتف، ثم استخدام الهاتف القديم لمسح “كود QR” يظهر على الهاتف الجديد، لتبدأ بعدها عملية النقل.

وتتيح آبل لمستخدمي آيفون مساحة تخزين سحابية مجانية بحجم 5 جيجابايت عبر آي كلاود، في حين توفر جوجل مساحة 15 جيجابايت مجاناً عبر خدمة درايف. في كلتا الحالتين، تبدو مساحة التخزين محدودة مع زيادة حجم النسخ الاحتياطية من واتساب، مع الأخذ في الاعتبار المساحة الباقية المستخدمة بالفعل لتخزين ملفات أخرى.

وسوف تتيح الميزة الجديدة نقل المحادثات من آيفون إلى آخر أو إلى هاتف أندرويد، والعكس كذلك من أندرويد إلى آخر أو آيفون.

ويجري حالياً اختبار المسزة الجديدة في النسخة التجريبية من واتساب، ومن غير المعلوم متى سيتم إطلاقها رسمياً لكافة المستخدمين.

جدير بالذكر أن واتساب قد أعلن مؤخراً عن إطلاق ميزة استخدام حساب واتساب على أكثر من هاتف في آن واحد بعد أن كان استخدام الحساب مقتصراً على هاتف واحد فقط.