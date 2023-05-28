واتساب يختبر ميزة مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو

يختبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب حاليًا ميزة جديدة، تُعرف باسم “مشاركة الشاشة”، وقد رُصدت تلك الميزة في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق على أندرويد، وفقًا لما ذكره موقع WABetaInfo المختص بأخبار التطبيق.

وكما يُشير الاسم، فإن الميزة سوف تتيح للمستخدمين مشاركة ما يجري على شاشة هواتفهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو، من خلال خيار موجود في واجهة الشاشة.

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وعند الضغط على الأيقونة المخصصة لخاصية مشاركة الشاشة، سوف يسجل واتساب ما يجري على الشاشة ويقوم بإرساله إلى الأطراف الأخرى في المكالمة.

ويلاحظ أن هذه الميزة قد لا تعمل على الإصدارات الأقدم من التطبيق، كما قد لا تعمل في المكالمات الجماعية الكبيرة، وقد لا يرى المستخدمون الآخرون الشاشة التي يجري مشاركتها في حالة كان لديهم إصدارًا أقدم من واتساب، إذ لا تزال تلك الميزة قيد التجربة.

ويعطي واتساب للمستخدم تحكم كامل بالميزة الجديدة، إذ يمكنه إيقافها متى شاء، كما أنها لا تعمل إلا بموافقة أولية من المستخدم قبل مشاركة الشاشة.

يُذكر أن هذه الميزة موجودة بالفعل في تطبيقات أخرى، مثل زووم، وتيليجرام، وفيس تايم، وغيرها من التطبيقات التي تدعم محادثات الفيديو الجماعية.

وسيكون لميزة مشاركة الشاشة في واتساب العديد من الفوائد للمستخدمين داخل مكالمات الفيديو الجماعية، مثل إمكانية مشاركة عرض تقديمي على الشاشة أثناء الاجتماعات، أو إلقاء المحاضرات.

وكانت شركة ميتا – المالكة للتطبيق – قد أدخلت العديد من المزايا لتحسين تجربة مكالمات الفيديو عبر واتساب خلال الأشهر الأخيرة، منها زيادة الحد الأقصى للمشاركين في المكالمة إلى 32 عضوًا، وتحسين الواجهة، ودعم خاصية صورة في صورة، وغيرها.

ولوحظ وجود تغيرات أخرى في النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب، مثل إعادة ترتيب التبويبات في التطبيق، لتصبح كالآتي: “الدردشات، المكالمات، المجتمعات، الحالات”، كما بات شريط التبويبات أسفل الشاشة كنسخة آيفون.