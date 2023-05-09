واتساب متاح الآن تجريبيًا لمستخدمي ساعات (وير أو إس) الذكية

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب إطلاق تطبيقها الرسمي لنظام تشغيل الساعات الذكية (وير أو إس) Wear OS، وذلك في خطوة طال انتظارها تتيح للناس إرسال الرسائل النصية والصوتية واستقبالها من معصم اليد.

ويأتي دعم الساعات الذكية مع الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.10.10 من تطبيق واتساب المخصص لنظام التشغيل أندرويد.

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ويُقال إن تطبيق واتساب الخاص بنظام (وير أو إس) يدعم بعضًا من الساعات الذكية، مثل: (بكسل ووتش) Pixel Watch من جوجل، و(جالاكسي ووتش 5) Galaxy Watch 5 من سامسونج.

يُشار إلى أن واتساب، المملوكة لشركة ميتا، قدمت سابقًا تطبيقًا للساعات الذكية العاملة بنظام (أندرويد وير) Android Wear قبل تغيير اسمه إلى (وير أو إس)، ولكنها أوقفت التطبيق في النهاية بسبب قلة استخدامه.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مستخدمو (وير أو إس) من الرد على رسائل واتساب إلا عبر الإشعارات فقط، الأمر الذي كان يحرمهم من إرسال الرسائل متى أرادوا ذلك من الساعة.

ومع تطبيق (وير أو إس) الجديد، فإن ذلك يتغير، إذ إنه يتيح للمستخدمين تصفح الدردشات الأخيرة، والتمرير عبر سجلات الرسائل، والرد باستخدام النص أو الصوت.

ويعرض التطبيق أيقونتين، الأولى للوصول إلى جهات الاتصال، والأخرى للوصول إلى الرسائل الصوتية، كما يعرض التطبيق عدد الرسائل غير المقروءة الموجودة في صندوق الوارد الخاص بخدمة التراسل الفوري.

وعلى الرغم من أن خدمة التراسل الفوري تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى أي محادثات حالية، فلا يوجد حاليًا خيار لبدء محادثة جديدة من تطبيق (وير أو إس) إن لم يكونوا قد أرسلوا رسالة إلى جهة اتصال واتساب من قبل.

ولإعداد تطبيق واتساب الخاص بنظام (وير أو إس)، فإنه يتعين على المستخدمين إدخال رمز مكون من 8 أرقام من الساعات في تطبيق واتساب على الهاتف.

ونبّه موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد الميزات الجديدة في واتساب، إلى أن دعم خدمة التراسل الفوري المتعدد الأجهزة يعني أن الرسائل التي تُتبادل عن طريق الساعات الذكية محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا.