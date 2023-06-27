واتساب للأعمال تعلن عن عدد مستخدميها وعن ميزات مهمة جديدة

قال (مارك زوكربيرج)، المدير التنفيذي لشركة (ميتا)، المالكة لخدمة التراسل الفوري واتساب، إن تطبيق (واتساب للأعمال) WhatsApp Business يخدم الآن أكثر من 200 مليون مستخدم، وهي قفزة بمقدار أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل نحو ثلاث سنوات.

وتأتي الزيادة في قاعدة المستخدمين مع تحولات ميتا للتركيز في تطوير خدمات التراسل الموجهة للأنشطة التجارية، وفي وقت يشهد قطاع الإعلانات الأساسي تباطؤ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقالت ميتا إنها ستبدأ قريبًا اختبار الميزات التي سوف تساعد الشركات الصغيرة على تشغيل الإعلانات التي تنقر على منصة التراسل الفوري دون الحاجة إلى حساب فيسبوك.

وستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على إرسال رسائل مخصصة، مثل: تذكيرات المواعيد، والتحديثات الخاصة بعروض العطلات لعملائها مقابل رسوم.

وتعمل ميتا على تحقيق الدخل من تطبيقي التراسل الفوري: واتساب ومسنجر، إذ يرى المدير التنفيذي زوكربيرج أن الرسائل التجارية هي الركيزة التالية للشركة.

يُذكر أن إعلان اليوم يأتي بعد أسبوع من إعلان واتساب رسميًا عن إطلاق ميزة «إسكات المتصلين المجهولين»، بالإضافة إلى خصائص جديدة للخصوصية، مثل: مراجعة إعدادات الخصوصية.

وأوضحت خدمة التراسل الفوري أن خاصية إسكات المتصلين المجهولين صُممت «لمنحك المزيد من الخصوصية والتحكم في مكالماتك الواردة، فهذه الخاصية تساعدك على حجب المكالمات غير المرغوب فيها والمكالمات الخادعة والمكالمات الواردة من أشخاص مجهولين لزيادة مستوى حمايتك».

يُشار أيضًا إلى أن زوكربيرج أعلن أمس الاثنين عن إطلاق خدمة الاشتراك الشهري (كوست بلس) +Quest المخصصة لنظارات الواقع الافتراضي التابعة لها.

وقال زوكربيرج في قناة البث الخاصة به في تطبيق التواصل الاجتماعي إنستاجرام، إن اشتراك (ميتا كوست بلس) سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الاثنين بسعر 7.99 دولارات أمريكية شهريًا، أو 59.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا.