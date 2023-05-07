واتساب سوف يتيح إبلاغ مديري المجموعات بالرسائل المسئية

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

يختبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب حاليًا ميزة جديدة داخل مجموعات الدردشة تتيح للمستخدمين إبلاغ مديري المجموعات بالرسائل المزعجة والمسيئة، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق.

ولإتاحة هذه الميزة للأعضاء داخل المجموعة، يتعين على مدير المجموعة أولًا تفعيل خيار “مراجعة المدير” أو “Admin Review” من نافذة خيارات المجموعة في تطبيق واتساب.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ويتمكن الأعضاء بعدها من الإبلاغ عن أي رسالة يرون أنها تخالف قواعد المجموعة، ليتم تمرير البلاغات مباشرةً إلى المدير لمراجعتها وفحص الرسائل المبلغ عنها.

وسيكون أمام مدير المجموعة عدد من الخيارات للتعامل مع البلاغات عن الرسائل، إما الاكتفاء بحذف الرسالة أو اتخاذ إجراءات أبعد كحذف العضو من المجموعة، وفي حالة رأى المدير أن الرسالة مناسبة ولا تتعارض مع قواعد المجموعة يمكنه تجاهل البلاغ وعدم اتخاذ أي إجراء.

وتُعرض البلاغات داخل قسم جديد في صفحة معلومات المجموعة، ولا يستطيع رؤية البلاغات سوى مدير المجموعة.

وسوف تمكّن هذه الميزة الجديدة مديري المجموعات على إدارتها بشكل أفضل، وخاصةً مع وجود عدد كبير من الأعضاء داخلها.

وكانت شركة ميتا – الشركة الأم لواتساب – قد رفعت الحد الأقصى من الأعضاء في المجموعة الواحدة ليصل إلى 1024 عضواً.

وتصبح عملية إدارة المجموعة أصعب على مديريها مع زيادة عدد الأعضاء والرسائل المتبادلة بينهم، لذا من الضروري توفير مزايا وأدوات مختلفة لإدارتها بشكل فعّال.

ويتيح واتساب بالفعل عدد من الخيارات لإدارة المجموعة مثل التحكم بالأعضاء الذين ينضمون للمجموعة حديثًا، وتحديد من له القدرة على إرسال الرسائل سواءً الجميع أو المديرين فقط، كما أدخل مطورو التطبيق عدد من المزايا الأخرى مثل إنشاء استطلاع رأي، والتفاعل مع الرسائل بالوجوه التعبيرية، وتحسين واجهة المكالمات الجماعية وغير ذلك.

يُذكر أن ميزة “مراجعة مدير المجموعة” لازالت قيد الاختبار حاليًا في النسخة التجريبية من واتساب، وستتوفر لاحقاً لمديري المجموعات.