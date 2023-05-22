واتساب تعلن رسميًا عن دعم ميزة تعديل الرسائل .. عاجل

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الاثنين رسميًا عن دعم ميزة تعديل الرسائل، وذلك في خطوة طال انتظارها، ولعل هذه الميزة من أهم الميزات التي أُطلقت حتى الآن.

وقالت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها: «أحيانًا تُرسِل رسالة ثم تكتشف خطًا بها أو تغيّر رأيك بشأن ما كتبته، ولهذا طوَّرنا خاصية تتيح لك تعديل الرسائل التي أرسلتها».

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وأضافت واتساب: «بدءًا من تصحيح خطأ إملائي بسيط ووصولًا إلى تضمين سياق إضافي مع الرسالة، يسرنا أن نوفر لك مزيدًا من خيارات التحكم في دردشاتك».

ووفقًا لأكثر خدمات التراسل الفوري استخدامًا في جميع أنحاء العالم، ما عليك إلا الضغط مطولًا على الرسالة المرسلة واختيار «تعديل» من القائمة وذلك خلال خمس عشرة دقيقة بحد أقصى من وقت إرسال الرسالة.

ونبّهت واتساب إلى أن عبارة «تم تعديلها» ستظهر بجوار الرسائل المُعدَّلة، وذلك «ليكون الأشخاص الذين تراسلهم على دراية بوجود تصحيح دون أن نعرض لهم سجل التعديلات».

كما هو الحال مع جميع الرسائل والوسائط والمكالمات الشخصية، تحظى الرسائل والتعديلات التي يجريها المستخدمون عليها بالحماية من خلال تقنية التشفير من طرف إلى طرف.

هذا، وقد بدأ طرح هذه الخاصية للمستخدمين على مستوى العالم وستكون متوفرة للجميع خلال الأسابيع القادمة.

يُشار إلى أن ميزة تعديل الرسائل تأتي بعد سبعة أيام من الإعلان عن إطلاق ميزة (الدردشات المقفلة) Locked Chats، وذلك في مسعى منها لتمكين المستخدمين من إضفاء مزيد من الخصوصية على الدردشات الحساسة.

كما تأتي بعد الإعلان عن إطلاق عدد من الخصائص الجديدة التي تشمل تحديثات استطلاعات الرأي، وإعادة توجيه الرسائل بالشروح. وأعلنت أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي عن دعم استخدام الحساب ذاته في هواتف عدة.