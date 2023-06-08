واتساب تعلن رسميًا عن إطلاق خاصية القنوات ... عاجل

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الخميس رسميًا عن إطلاق خاصية القنوات، التي بدأت اختبارها في وقت سابق من هذا العام.

وقالت واتساب، التابعة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها: «يسرُنا اليوم الإعلان عن خاصية القنوات: وهي طريقة بسيطة وموثوقة، وتتسم بالخصوصية لتلقّي أهم المستجدات من الأشخاص والمؤسسات، داخل واتساب مباشرةً».

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وأضافت الشركة أنها تعمل على تصميم القنوات ضمن علامة تبويب جديدة تسمى (المستجدات) Updates، حيث سيجد المستخدمون الحالات والقنوات التي اختاروا متابعتها، منفصلة عن دردشاتهم مع العائلة والأصدقاء والمجتمعات.

وأوضحت واتساب أن القنوات أداة للرسائل الجماعية الأحادية الاتجاه التي تتيح للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

وقالت الشركة: «ولمساعدتك على تحديد قنوات لمتابعتها، نعمل على تصميم دليل قابل للبحث يمكنك من خلاله العثور على هواياتك وفِرقك الرياضية والمستجدات من المسؤولين المحليين وغير ذلك الكثير. ويمكنك أيضًا الانتقال إلى القنوات من روابط الدعوة المرسلة في الدردشات، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو المنشورة على الإنترنت».

وقالت واتساب إنها تتطلع إلى توفير أكثر الخدمات خصوصية من بين خدمات الرسائل الجماعية المتاحة. ويبدأ ذلك من حماية المعلومات الشخصية للمشرفين والمتابعين.

فلمشرفي القنوات خاصةً، قالت الشركة إن أرقام الهاتف أو صور الملف الشخصي الخاصة بهم لن تظهر للمتابعين. وبالمثل، فإن متابعة إحدى القنوات لن تكشف رقم الهاتف للمشرف أو للمتابعين الآخرين. «فأنت من يقرر متابعة القنوات، وقرارك يتمتع بالخصوصية التامة».

وعلى غرار الطريقة التي تصمم بها واتساب المراسلات، قالت الشركة إنها لا تعتقد أن مستجدات القنوات يجب أن تبقى لديك إلى الأبد. ولذلك لن يُحتفظ بسجل القناة على خوادمها لأكثر من 30 يومًا وستوفر بعض الطرق لتختفي المستجدات على نحو أسرع من أجهزة المتابعين. وسيتمتع المشرفون أيضًا بإمكانية حظر التقاط صور عن شاشة الهاتف وإعادة توجيه الرسائل من قنواتهم.

وأخيرًا، قالت واتساب إنها ستوفر للمشرفين القدرة على اختيار مَن يمكنه متابعة قنواتهم وتحديد قابلية اكتشاف تلك القنوات في الدليل. ولأن هدف القنوات يتمثل في الوصول إلى جمهور واسع، لا تكون القنوات مشفرة تمامًا بين الطرفين بصورة افتراضية.

وأوضحت الشركة أنها تعتقد أن القنوات المشفرة تمامًا بين الطرفين الموجهة لجمهور محدود تكون منطقية في بعض الحالات، مثل المنظمات غير الهادفة للربح أو المنظمات الصحية، وهي تدرس ذلك كخيار مستقبلي أيضًا.

ولإطلاق القنوات، قالت واتساب: «يسرُنا التعاون مع كيانات عالمية رائدة ومجموعة مختارة من المنظمات في كولومبيا وسنغافورة، حيث سنوفر بها خاصية القنوات لأول مرة، وذلك بغرض التطوير والتعلم ومواءمة التجربة».

ووعدت واتساب بتوفير خاصية القنوات لمزيد من البلدان كما ستوفر القدرة على إنشاء القنوات لأي شخص خلال الأشهر القادمة.

وقالت واتساب: «نعتقد أيضًا أن هناك فرصة لدعم المشرفين بطريقة تتيح لهم بناء أنشطة تجارية حول قنواتهم من خلال استخدام ما نوفره من خدمات دفع آخذة في التوسع إلى جانب القدرة على ترويج قنوات معينة في الدليل للمساعدة على زيادة الوعي بها».

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.