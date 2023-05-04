واتساب تطلق تحديثات جديدة على استطلاعات الرأي ومشاركة الرسائل بالشروح

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الخميس عن إطلاق عدد من الخصائص الجديدة التي تشمل تحديثات على استطلاعات الرأي، وإعادة توجيه الرسائل بالشروح.

وقالت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها: «في إطار سعينا المستمر لتطوير تطبيق واتساب، نعلن اليوم عن طرح عدد من الخصائص الجديدة التي نأمل أن تجعل الدردشة أكثر فائدة وأكثر متعةً».

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وطرحت واتساب ثلاثة تحديثات جديدة لاستطلاعات الرأي لمساعدة المجموعات على تجميع المعلومات واتخاذ القرارات معًا، وهي: إنشاء استطلاعات رأي أحادية التصويت، والبحث عن استطلاعات الرأي في الدردشات، بالإضافة إلى البقاء على اطلاع على نتائج استطلاعات الرأي.

ويمكن استخدام خاصية إنشاء استطلاعات رأي أحادية التصويت عند الحاجة إلى إجابة قاطعة، ويتيح هذا الخيار لمنشئي استطلاعات الرأي السماح للمشاركين بالتصويت مرة واحدة. وللاستفادة من هذه الخاصية، ما عليك إلا إلغاء تشغيل الإعداد «السماح بإجابات متعددة» عند إنشاء استطلاع الرأي.

وقالت واتساب: «أحيانًا لا يمكنك الرد فورًا على استطلاع الرأي، وقد تجد صعوبة في العثور على استطلاع الرأي داخل الدردشة بعد مضيّ بعض الوقت».

ومع خاصية البحث عن استطلاعات الرأي في الدردشة يمكنك الآن فلترة الرسائل حسب استطلاعات الرأي، تمامًا كما تفعل مع الصور، أو مقاطع الفيديو، أو الروابط. وفي شاشة «الدردشات»، اضغط على «بحث» ثم «استطلاعات الرأي» للعثور على قائمة بكل النتائج.

ويمكن للمستخدمين الآن البقاء على اطلاع بنتائج استطلاعات الرأي وتلقّي إشعارات عند تصويت الأشخاص على استطلاعات الرأي التي ينشرونها، إذ يمكنهم الاطلاع على عدد المشاركين إجمالًا وبذلك يمكنك متابعة الأصوات بسهولة.

وفيما يتعلق بإعادة توجيه الرسائل بالشروح، قالت واتساب إن مشاركة الصور على الخدمة «تعد واحدة من أسهل طرق إبقاء الأصدقاء والعائلة على اطلاع بآخر مستجدات حياتك، وتعني القدرة على إعادة توجيه الوسائط أن بإمكانك إعادة مشاركة الصور سريعًا بين مجموعات جهات الاتصال المختلفة. ولكن في بعض الأحيان لا يسعفك الوقت لإضافة سياق قبل أن يبادرك أحد الأشخاص بالرد».

ومع الخاصية الجديدة، سيصبح بإمكانك عند إعادة توجيه ملف وسائط يتضمن شرحًا، اختيار الاحتفاظ بالشرح أو حذفه أو إعادة صياغته من جديد لتوفر معلومات إضافية عند مشاركة الصور بين الدردشات المختلفة. ويمكنك أيضًا إضافة شرح إلى الصور ومقاطع الفيديو عند إعادة توجيهها.

وعلى غرار مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو، قد يحتاج المستخدمون أحيانًا إضافة بعض التوضيح إلى المستندات التي يشاركونها، سواء كان ذلك عند إرسال مقالة صحفية، أو مستند يخص العمل، فيمكنهم الآن إضافة شرح قبل المشاركة.

هذا، وقد بدأ طرح هذه التحديثات للمستخدمين على مستوى العالم وستكون متوفرة للجميع خلال الأسابيع القادمة.