واتساب تختبر ميزة جديدة تُسهِّل عليك حفظ الحالات لنشرها لاحقًا

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أفاد موقع WABetaInfo يوم الاثنين بأن واتساب تعمل على اختبار ميزة جديدة تُسهِّل على المستخدمين حفظ الحالات لنشرها لاحقًا.

وقال الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، إن خدمة التراسل الفوري التابعة لشركة ميتا تعمل على تقديم ميزة جديدة اسمها (أرشيف الحالات) Status Archive بوصفها أداة جديدة للأعمال تتيح للشركات نشر الحالات السابقة مع عملائها.

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وأوضح WABetaInfo أن الميزة تُطرح الآن للمشتركين في البرنامج التجريبي لتطبيق (واتساب للأعمال) WhatsApp Business لنظام التشغيل أندرويد، وستصبح متاحة لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

ونشر الموقع لقطات شاشة تُوضِّح أن المستخدمين سيُخطَرون من خلال لافتة تظهر أعلى شاشة الحالة إن كانت الميزة مُفعَّلة لديهم. وحينما تكون الميزة مفعلة، فسيكون بإمكانهم أرشفة الحالات في الجهاز بعد 24 ساعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا إدارة تفضيلات الأرشيف الخاصة بهم ومشاهدة الأرشيف مباشرةً من القائمة ضمن شاشة الحالة.

ونبّه موقع WABetaInfo إلى أن الأرشيف دائمًا ما يكون خاصًا، لذا فإن المستخدم وحده فقط من يمكنه رؤية الحالات المؤرشفة.

ويُعتقد أن هذه الميزة ستكون مفيدة جدًا للشركات، إذ يمكنها إعادة نشر حالة من أرشيفها ومشاركة الحالة نفسها مع عملائها أكثر من مرة، الأمر الذي يساعدهم على تحسين أعمالهم.

وسيُحتفظ بالحالات المؤرشفة في الجهاز لمدة تصل إلى 30 يومًا، وستظل لدى المستخدمين القدرة على الاستمرار في إنشاء إعلانات لفيسبوك وإنستاجرام أو نشر الحالات ذاتها حتى تنتهي صلاحيتها في الأرشيف.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة الجديدة تبدو حصرية للشركات، وقال WAbetaInfo: «ليس لدينا حاليًا أي معلومات أو تقارير بشأن توفر هذه الميزة للأشخاص الذين يستخدمون واتساب مسنجر».

يُشار إلى أن واتساب تعمل دائمًا على اختبار ميزات جديدة ينتهي المطاف بمعظمها بأن تُطلق لعموم المستخدمين، ومن الميزات التي تُختبر حاليًا: ميزة اسم المستخدم التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على زيادة الخصوصية وتمييز أنفسهم دون الحاجة إلى أرقام الهاتف.

وتعمل واتساب أيضًا على اختبار ميزة أخرى تتيح للمستخدمين مشاركة ما يجري على شاشة هواتفهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وذلك من خلال خيار موجود في واجهة الشاشة.