واتساب تختبر إرسال مقاطع الفيديو بجودة عالية

تختبر شركة ميتا مالكة خدمة المراسلة الفورية الأشهر عالميًا “واتساب” إمكانية إرسال مقاطع الفيديو عبر التطبيق بجودة عالية HD، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق.

وأشار موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع أخبار التطبيق إلى أن التحديث الأخير للنسخة التجريبية من واتساب أضاف خيار إرسال مقاطع الفيديو بجودة أعلى HD، كخيار ثانٍ إضافي بجانب الإرسال بالجودة القياسية Standard، إذ يعمل على ضغط المقاطع بدرجة أقل قبل إرسالها.

وترسل واتساب حاليًا مقاطع الفيديو مضغوطة تمامًا “بالجودة القياسية” لتكون أقل حجمًا، مما يجعل عملية الإرسال أسرع، كما أنها تستهلك مساحة تخزينية أقل.

ولا تتيح واتساب إرسال مقاطع الفيديو أو الصور حتى الآن بالجودة الأصلية، سواء عبر النسخة العامة المستقرة أو النسخة التجريبية، إلا في حالة إرسالها كملف.

يُذكر أن تطبيق تيليجرام المنافس يتيح إرسال الصور ومقاطع الفيديو غير مضغوطة حتى 2 جيجابايت بحد أقصى.

وتختبر واتساب أيضًا إمكانية إرسال الصور بجودة عالية، وسيلاحظ المستخدمون وجود شارة “HD” على الصور ومقاطع الفيديو داخل المحادثات عند إرسالها بجودة عالية، علمًا بأنها ستكون ذات حجم أكبر، وتشغل مساحة تخزين أكبر، وتستغرق وقتًا أطول عند الإرسال.

ويظهر خيار الإرسال بجودة عالية فقط عند اختيار صور أو مقاطع فيديو ذات حجم كبير، أما الملفات الأصغر حجمًا ستُرسل افتراضيًا بالجودة القياسية.

وسيجري اختبار تلك الميزة خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمي النسخة التجريبية، قبل أن تتوفر للمستخدمين جميعهم في وقت لاحق.