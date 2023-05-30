واتساب تجلب ميزة «وضع المصاحب» إلى نظام iOS

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بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب دعم استخدام الحساب ذاته في هواتف عدة لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS، وذلك بعد أكثر من شهر من دعم الخاصية لنظام أندرويد.

وفي العام الماضي، وفرّت واتساب للأشخاص على مستوى العالم إمكانية تبادل الرسائل بمنتهى السلاسة عبر كل أجهزتهم، مع الاحتفاظ بمستوى الخصوصية والحماية نفسه.

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والآن، تأتي الميزة الجديدة لتتيح لمستخدمي هواتف آيفون ربط الهاتف كواحد من أربعة أجهزة إضافية بحد أقصى، مثلما يحدث عند ربط واتساب في متصفحات الويب، والحواسيب اللوحية والحواسيب الشخصية.

ويتصل كل هاتف مرتبط بواتساب على نحو مستقل، مما يضمن أن رسائل المستخدمين الشخصية ووسائطهم المتعددة ومكالماتهم مشفرة تمامًا بين الطرفين، وإذا ظل الهاتف الأساسي غير نشط لفترة طويلة، فإن واتساب تسجّل خروجهم تلقائيًا من جميع الأجهزة المصاحبة.

ويوفر الإصدار ذي الرقم 23.10.76 من تطبيق واتساب لنظام (آي أو إس) الميزة وهو متاح للتنزيل عبر متجر التطبيقات.

ويمكن للمستخدمين الآن إدخال رقم الهاتف في واتساب ويب لتلقي كود لمرة واحدة واستخدامه في الهاتف لإتمام عملية ربط الأجهزة بدلًا من الاضطرار إلى مسح الرمز المربّع.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق الخدمة لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.

يُشار إلى أن الخاصية الجديدة تأتي بالتزامن مع بدء اختبار ميزة جديدة تُسهِّل على المستخدمين حفظ الحالات لنشرها لاحقًا.

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، إن خدمة التراسل الفوري التابعة لشركة ميتا تعمل على تقديم ميزة جديدة اسمها (أرشيف الحالات) Status Archive بوصفها أداة جديدة للأعمال تتيح للشركات نشر الحالات السابقة مع عملائها.