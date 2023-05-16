ميزة جديدة من آبل تسمح لك بإنشاء نسخة رقمية من صوتك

كشفت شركة آبل اليوم الثلاثاء تمهيدًا لمؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023؛ المقرر عقده في شهر حزيران/ يونيو المقبل، عن مجموعة من الميزات الجديدة لإمكانية الوصول التي ستُطرح «في وقت لاحق من هذا العام» بالتزامن مع إطلاق هاتف (آيفون 15) المرتقب.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها أن ميزة (الصوت الشخصي) Personal Voice، المتوقع إطلاقها مع الإصدار التالي ذي الرقم 17 من نظام (آي أو إس)، ستسمح لهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية بتوليد نسخة رقمية من صوتك يمكن استخدامها في المكالمات الصوتية، ومكالمات (فيستايم) FaceTime.

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وقالت آبل إن ميزة (الصوت الشخصي) ستُنشئ صوتًا مُركَّبًا يشبه صوت المستخدم، ويمكن استخدامه للتواصل مع العائلة والأصدقاء. وتستهدف هذه الميزة المستخدمين الذين لديهم ظروف يمكن أن تؤثر في قدرتهم على التحدث مع مرور الوقت.

ويمكن للمستخدمين إنشاء «صوتهم الشخصي» عن طريق تسجيل 15 دقيقة من الصوت في أجهزتهم. وقالت شركة آبل إن التقنية ستستخدم تقنية التعلم الآلي الموجودة ضمن الجهاز فقط لزيادة الخصوصية إلى أقصى حد.

يُذكر أن هذه الميزة جزء من مجموعة كبرى من تحسينات إمكانية الوصول لأجهزة (آي أو إس)، وهي تشمل أيضًا: ميزة (الوصول المساعد) Assistive Access الجديدة التي تساعد المستخدمين ذوي الإعاقات المعرفية والقائمين على رعايتهم على الاستفادة بسهولة كبرى من هواتف آيفون.

وأعلنت آبل أيضًا عن ميزة أخرى تدعمها تقنية التعلم الآلي وتُعزِّز من ميزة (المكبر) Magnifier الحالية، وهي ميزة (وضع الكشف) Detection Mode التي تستخدم نهج «أَشِر لتتكلم».

وستجمع الميزة الجديدة بين مدخلات الكاميرا ومدخلات حساس (الكشف عن الضوء والمدى) LiDAR، وتقنية التعلم الآلي لإذاعة النص الذي تراه الكاميرا والمعروض على الشاشة ليسمعه المستخدمون ذوو الإعاقات البصرية.

وعادةً ما تطلق آبل ميزاتها وبرامجها الجديدة بصورة تجريبية خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC، مما يعني أن الميزات تُتاح أولًا للمطورين وبعض المستخدمين العاديين الذين يرغبون في التجربة.

وتبقى هذه الميزات عادةً في مرحلة تجريبية طوال الصيف، ثم تُطرح بإصدارها النهائي المستقر لعامة المستخدمين خلال فصل الخريف مع إطلاق الإصدار الجديد من هواتف آيفون في السوق.

هذا، وسيبدأ مؤتمر WWDC لعام 2023 في 5 حزيران/ يونيو المقبل. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن أول نظارة للواقع الافتراضي، بالإضافة إلى الإعلان عن برامج ومنتجات أخرى.