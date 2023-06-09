ميتا تكشف عن خططها في مجال الذكاء الاصطناعي

عقد المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) اجتماعًا مع موظفي الشركة للحديث عن عدد من الأمور، التي كان الذكاء الاصطناعي أبرزها.

وأكد متحدث باسم الشركة أن زوكربيرج ناقش يوم الخميس خلال اجتماع مع الموظفين في جناح (هاكر سكوير) في مقر ميتا بمدينة (مينلو بارك) في ولاية كاليفورنيا، جهود ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وكان هذا أول حدث يُقام هناك منذ ما قبل جائحة كورونا.

وفي بداية الاجتماع، تناول زوكربيرج عمليات التسريح الأخيرة للعمال في ميتا، لكنه ركز في الغالب في مشاريع الشركة في المجال المزدهر للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال زوكربيرج: «في العام الماضي، شهدنا بعض الاختراقات المذهلة حقًا، الاختراقات النوعية، في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهذا يمنحنا الفرصة الآن للاستفادة من هذه التقنية، ودفعها إلى الأمام، وإدماجها في كل منتج من منتجاتنا».

وأضاف زوكربيرج: «سنؤدي دورًا مهمًا وفريدًا في الصناعة في توفير هذه القدرات لمليارات الأشخاص بطرق جديدة لن يفعلها الآخرون».

ومع أن ميتا تروّج لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي منذ مدة طويلة، لم تكن الشركة في قلب المحادثات المتعلقة بأحدث التطبيقات الاستهلاكية للتقنية، التي جاءت من شركات جوجل، ومايكروسوفت، و(أوبن أي آي) التي تدعمها مايكروسوفت بقوة.

وفي اجتماع يوم الخميس، فصّل زوكربيرج وغيره من المسؤولين التنفيذيين في ميتا في بعض أعمال الشركة التي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الميتافيرس، العالم الافتراضي الناشئ الذي تُنفق عليه الشركة مليارات الدولارات في كل فصل سنوي لنشره بين الناس.

وتحدثوا بصورة خاصة عن مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في إنشاء مرئيات ثلاثية الأبعاد للميتافيرس.

وقالت ميتا إنها تمنح الموظفين الوصول إلى العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الداخلية للمساعدة في تطوير نماذج أولية، وتستضيف الشركة هاكاثونًا للموظفين لعرض مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

وتخطط الشركة أيضًا لإطلاق خدمة لمستخدمي إنستاجرام تتيح لهم تعديل الصور عبر التوجيهات النصية، ثم نشرها في ميزة القصص.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط ميتا لتمكين مستخدمي خدمتي مسنجر وواتساب من استخدام أكثر روبوتات الدردشة تطورًا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كشكل من أشكال الترفيه.

وأخبر المسؤولون التنفيذيون في ميتا الموظفين أن الشركة لا تزال ملتزمة بنشر أبحاث الذكاء الاصطناعي لمجتمع المصادر المفتوحة.

وفي سياق منفصل، أخبرت ميتا الموظفين الأسبوع الماضي أنه سيتعين عليهم العمل في مكاتب الشركة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك بدءًا من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقد غيّرت شركتا أمازون وجوجل أيضًا سياسات العمل من المنزل السابقة في الأشهر الأخيرة.