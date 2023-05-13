ميتا تعلن إيقاف تطبيق “فيسبوك ماسنجر” على ساعة آبل

أعلنت شركة ميتا – الشركة الأم لفيسبوك – عن إيقاف تطبيق المراسلة الخاص بها “فيسبوك ماسنجر” بدايةً من نهاية شهر مايو/آيار الجاري، بحسب ما صرح المتحدث الرسمي للشركة.

وأفاد المتحدث أن مستخدمي التطبيق حاليًا يتلقون إشعارًا بتوقف التطبيق عن العمل نهاية الشهر الجاري، لكنهم سوف يستقبلون تنبيهات الرسائل فقط من التطبيق بشكل طبيعي.

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وبالرغم من استمرار وصول تنبيهات الرسائل، لن يتمكن المستخدمون من الرد عليها عبر الساعة، وسوف يتعين عليهم استخدام التطبيق على آيفون، وفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم شركة ميتا لموقع TechCrunch التقني.

ويوفر تطبيق ماسنجر على ساعة آبل للمستخدمين إمكانية استقبال الرسائل والرد عليها سريعًا، وإرسال الرسائل الصوتية والملصقات وغير ذلك، حتى عندما يكون آيفون غير مربوط بالساعة، وستتوقف كل هذه الخيارات لاحقًا، عندما يدخل قرار إيقاف التطبيق على الساعة حيز التنفيذ.

وواجه قرار شركة ميتا غضبًا من بعض المستخدمين، الذين أبدوا استياءهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن ميتا يبدو أنها ماضية في قرارها دون تراجع. يُذكر أن تطبيق فيسبوك ماسنجر موجود على ساعة آبل منذ عام 2015.

ولا يُعرف على وجه الدقة الأسباب التي دفعت ميتا إلى إيقاف التطبيق على ساعة آبل العاملة بنظام watchOS، لكن هذا التطبيق ينضم إلى تطبيقات أخرى سابقة كانت قد توقفت أيضًا على الساعة، مثل تويتر، وأوبر، و Slack، وغيرهم.

ويأتي إيقاف فيسبوك ماسنجر على ساعة آبل، بينما تشرع شركة ميتا في توفير تطبيق واتساب – المملوك لها أيضًا – بشكل تجريبي على الساعات الذكية العاملة بنظام أندرويد WearOS، ليتم ربط التطبيق على الساعة بالهاتف لاستقبال الرسائل واستعراض المحادثات مع الحفاظ على سرية الرسائل المحمية بالتشفير التام، ووعدت جوجل بدعم المكالمات أيضًا في وقت لاحق، عندما يكون التطبيق متاحًا لجميع المستخدمين.