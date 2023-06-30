ميتا تعتزم إنشاء متجر تطبيقات منافس لجوجل بلاي و آب ستور

تعتزم شركة ميتا إنشاء متجر تطبيقات في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك للسماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات مباشرةً من الإعلانات التي تظهر لهم، لتنافس بذلك متجري جوجل بلاي ﻷجهزة أندرويد وآب ستور ﻷجهزة آبل.

وبحسب موقع The Verge التقني، فإن ميتا ستبدأ برنامجها تجريبيًا بالتعاون مع مطوري تطبيقات أندرويد في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وهي خطوة مدفوعة بقانون جديد في دول الاتحاد الأوروبي، يُعرف باسم “قانون الأسواق الرقمية” الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

ووفقًا لهذا القانون، فإن آبل وجوجل ستكونان ملتزمتين بالسماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من متاجر أخرى بديلة غير جوجل بلاي أو آب ستور.

وقالت شركة ميتا في عرض تقديمي للمطورين الذين سيشاركون في المرحلة التجريبية إنها سوف تستضيف التطبيقات الخاصة بهم، وسوف تسمح لمستخدمي فيسبوك بتنزيل التطبيقات والألعاب مباشرةً من المنشورات أو الإعلانات التي تظهر لهم، دون أن يُنقلوا عبر رابط تحميل إلى متجر جوجل بلاي.

وتزعم شركة ميتا أن المطورين سوف يشهدون معدلًا أعلى لتحميل تطبيقاتهم عبر إعلانات فيسبوك المأجورة، كما أنها لا تخطط في الوقت الحالي ﻷخذ حصة أو تحصيل رسوم من عمليات الشراء الداخلية في التطبيقات كما تفعل جوجل وآبل حاليًا، وأن المطورين سيكون بإمكانهم استخدام أي نظام للفوترة يرغبون فيه.

يُذكر أن جوجل وآب تحصّل رسومًا على عمليات بيع التطبيقات والاشتراكات والمشتريات الرقمية الداخلية في التطبيقات والألعاب، وقد تزيد تلك الرسوم أحيانًا على 30%، وهي سياسة محل انتقاد بشكل دائم، وكانت أحد الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إصدار تشريع “قانون الأسواق الرقمية” الجديد.

وتتيح جوجل بالفعل تحميل التطبيقات والألعاب من خارج متجر جوجل بلاي، وذلك يؤدي أحيانًا إلى انتشار تطبيقات خبيثة ومزيفة في أجهزة أندرويد، ولا تزال آبل تمنع تنزيل أية تطبيقات على نظام iOS من خارج متجر آب ستور الخاص بها حتى الآن.