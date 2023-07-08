ميتا تطلق برنامجًا تجريبيًا لتطبيق Threads لمستخدمي أندرويد

أطلقت شركة ميتا برنامجًا تجريبيًا “بيتا Beta” لتطبيق ثريدز Threads الجديد لمستخدمي أندرويد، ويتيح هذا البرنامج للمستخدمين الوصول مبكرًا إلى المزايا والإصلاحات الجديدة في التطبيق.

ويمكن لمستخدمي تطبيق ثريدز Threads في أجهزة أندرويد الانضمام إلى البرنامج الجديد والحصول على النسخة التجريبية Beta، بالذهاب إلى صفحة التطبيق على متجر جوجل بلاي، ثم التمرير لأسفل الصفحة واختيار “انضم إلى البرنامج التجريبي Join the Beta” ويستغرق الأمر عدة دقائق قبل إضافة حسابك إلى البرنامج.

ومع أن النسخة التجريبية تحتوي على المزايا الجديدة قبل إطلاقها لجمهور المستخدمين، إلا أنها قد تكون غير مستقرة أحيانًا وبها بعض الأخطاء، وقد يجمع التطبيق بعض المعلومات الإضافية من جهاز المستخدم.

وتتوقع ميتا من مستخدمي النسخة التجريبية أن يبلغوا عن الأخطاء والمشاكل التي يرصدونها في التطبيق حتى يعمل المطورون على حلها.

واستطاع تطبيق ثريدز Threads اجتذاب أكثر من 70 مليون مستخدم خلال يومين فقط من إطلاقه، وهو ما فاق توقعات ميتا.

ومن المتوقع أن تبدأ ميتا في اختبار عدد من المزايا الجديدة الغائبة عن التطبيق في الوقت الحالي، مثل الرسائل المباشرة، وإمكانية التحكم بعرض المنشورات في الصفحة الرئيسية، وإتاحة نسخة خاصة بمتصفح الويب، وإضافة ميزة الوسوم “هاشتاج” وغيرها.

يُذكر أن تطبيق Threads متوفر حاليًا في أكثر من 100 دولةٍ حول العالم، وهو مرتبط بمنصة إنستاجرام بشكل وثيق، ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو بطولٍ يصل إلى خمس دقائق مع خيارات مختلفة للتفاعل مع المنشورات مثل الإعجاب والتعليق وإعادة النشر والمشاركة.

وعلى إثر الضجة والاهتمام البالغ الذي حظي به تطبيق Threads، هددت تويتر بملاحقة شركة ميتا قضائيًا متهمة إياها بتوظيف موظفين سابقين في تويتر لتطوير التطبيق باستخدام “أسرار ومعلومات حساسة” من تويتر.