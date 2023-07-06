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منافس تويتر الجديد ثردز يجذب 30 مليون مستخدم في أقل من 24 ساعة

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منافس تويتر الجديد ثردز يجذب 30 مليون مستخدم في أقل من 24 ساعة

أعلن (مارك زوكربيرج) عن بلوغ عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق إنستاجرام الجديد (ثردز) Threads أكثر من 30 مليونًا بعد أقل من 24 ساعة من إطلاقه.

وقال المدير التنفيذي لشركة ميتا، التي تمتلك إنستاجرام وفيسبوك وواتساب وشركات أخرى، في المنشور قبل الأخير له في (ثردز): «رائع، 30 مليون اشتراك اعتبارًا من هذا الصباح. تبدو أنها بداية لشيء مميز، لكن أمامنا الكثير من العمل لبناء التطبيق».

وكانت إنستاجرام أمس الأربعاء قد أطلقت رسميًا تطبيق (ثردز) الذي يأتي لينافس تويتر، ويمكن الآن تنزيله مجانًا من متجر التطبيقات (آب ستور) لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية التابعة لشركة آبل، أو متجر (جوجل بلاي) للأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد من جوجل.

يُشار إلى أن اسم (ثردز) ليس جديدًا تمامًا، إذ سبق لإنستاجرام أن أطلقت مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 تطبيقًا يحمل اسم (ثردز).

وكان التطبيق، المخصص للتراسل، يركز في الكاميرا، كما كان يهدف إلى مساعدة المستخدمين على التواصل مع الأصدقاء المقربين. ولكن التطبيق أُنهي في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021.

والآن، يأتي تطبيق (ثردز)، الذي يُقال إنه يهدد عرش تويتر، ليجذب مليون مستخدم جديد بعد انقضاء ساعتين على إتاحته لعامة المستخدمين، ثم 5 ملايين بعد انقضاء أربع ساعات، ثم 10 ملايين بعد انقضاء 7 ساعات، وذلك حسب ما نشر زوكربيرج.

 

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