مشتركو سناب شات بلس يحصلون على ميزات جديدة للتخصيص

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أعلنت شركة (سناب) Snap يوم الخميس عن إطلاق ميزات جديدة للمشتركين في خدمتها المأجورة (سناب شات بلس) Snapchat+ تتيح لهم تخصيص التطبيق بالطريقة التي يحبونها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: «بعد مرور عام تقريبًا، كان من الرائع أن نرى مجتمع المشتركين في (سناب شات بلس) يستخدمون ميزات حصرية لتخصيص التطبيق وجعله خاصًا بهم».

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وأضافت الشركة: «هذا الشهر، توفر أحدث جرعة (من الميزات) المزيد من الطرق للتعبير عن نفسك وجعل سناب شات انعكاسًا لك».

وتشمل الميزات الجديدة أيقونات التطبيقات، والسمات المخصصة، والحيوانات الأليفة والسيارات الرمزية في خرائط (سناب ماب) Snap Map.

وقالت سناب إنها أطلقت خمس أيقونات جديدة للاختيار من بينها «للحفاظ على الشاشة الرئيسية حديثة وجاهزة لفصل الصيف».

وأضافت الشركة طريقةً جديدةً لتغيير مظهر سناب شات بما يتناسب مع الحالة المزاجية، وذلك من خلال تخصيص شريط التنقل، والإشعارات، وغيرها.

وللمستخدمين الذين يتنقلون مع حيواناتهم الأليفة، قالت سناب إنه أصبح بإمكانهم اصطحابها في خرائط سناب. فقريبًا، تعتزم الشركة توفير عشر حيوانات أليفة، مثل: الجراء والببغاوات، بالإضافة إلى خمس سيارات للاختيار من بينها.

وقالت الشركة إن هذه الميزات الجديدة «تُضاف إلى الطرق العديدة التي يمكن أن تساعد بها (سناب شات بلس) في تحسين تجربتك لتلائم أسلوبك الشخصي».

يُذكر أن خدمة (سناب شات بلس)، التي أطلقتها الشركة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، تتوفر لقاء رسوم شهرية قدرها 3.99 دولارات أمريكية. وهي توفر للمشتركين ميزات حصرية، وتجريبية، بالإضافة إلى إتاحة ميزاتها الجديدة للمشتركين قبل إطلاقها لمستخدمي سناب شات الآخرين.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن الإطلاق العالمي لروبوت الدردشة القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي (ماي أي آي) My AI في خدمة (سناب شات) وذلك بعد إتاحته للمشتركين في (سناب شات بلس).

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق سناب شات لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، وكذلك يمكن تنزيله لنظام (آي أو إس) من متجر آب ستور، ويمكنهم استخدام خاصية الدردشة من أجهزة سطح المكتب والويب.