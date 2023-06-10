مدير كلمات المرور في متصفح جوجل كروم يحصل على مزايا إضافية

أعلنت جوجل عبر موقعها الرسمي عن عدد من المزايا الجديدة لمدير كلمات المرور في متصفح كروم، وأهمها دعم المصادقة البيومترية على الحواسيب الشخصية، وهي ميزة كانت متاحة فقط على أجهزة المحمول.

وتطلب ميزة المصادقة البيومترية من المستخدم توثيق هويته عبر خاصية تعرّف الأوجه أو بصمات الأصابع قبل أن يملأ متصفح كروم بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور تلقائيًا.

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وتحافظ هذه الميزة على أمن وخصوصية المستخدمين، لكنها في الوقت نفسه تتطلب أن يكون الحاسوب داعمًا بالأساس لخاصية تعرّف الوجه أو به حساس لبصمات الأصابع، حتى يمكن الاستفادة من الخاصية الجديدة، التي تقول جوجل إنها قادمة قريبًا.

وأضافت جوجل عددًا من المزايا الأخرى لمدير كلمات المرور في متصفح كروم، ومنها إمكانية إضافة ملحوظة مع كلمات المرور المحفوظة، حتى تزود المستخدم بمعلومات إضافية عند تسجيل الدخول.

وأشارت جوجل أيضًا إلى إمكانية نقل كلمات المرور من برامج إدارة كلمات المرور الأخرى إلى متصفح كروم، إذا يمكن تصديرها بصيغة CSV، ثم رفعها إلى المتصفح مباشرة من خلال الإعدادات.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتيح متصفح كروم لمستخدمي نسخة الحاسوب الوصول بشكل أسهل إلى مدير كلمات المرور داخل المتصفح، من خلال القائمة الرئيسية للمتصفح مباشرةً، أو من النافذة التي تظهر لملء كلمات المرور عند التصفح، كما يمكن إنشاء اختصار يقود مباشرةً إلى مدير كلمات المرور.

وحدثت جوجل أيضًا مدير كلمات المرور في متصفح كروم على أجهزة آيفون وآيباد، إذ أضافت ميزة فحص كلمات المرور، وهي ميزة مهمة لتحديد كلمات المرور الضعيفة، وتلك التي أُعيد استخدامها، بجانب كلمات المرور التي ظهرت في عمليات اختراق كبيرة، وسُربت عبر الإنترنت.

وتسعى جوجل إلى تأمين حسابات المستخدمين أكثر عبر تحسين مدير كلمات المرور في متصفح كروم، الأمر الذي قد يقلل أيضًا من اعتماد المستخدمين على برامج إدارة كلمات المرور الخارجية.

يُذكر أن جوجل كانت قد بدأت طرح خاصية مفاتيح المرور Passkeys للدخول إلى الحسابات بدلًا من كلمات المرور التقليدية في وقتٍ سابق، وهي تطلب من المستخدمين الاكتفاء بتعريف أنفسهم عبر حساس البصمة أو تقنية تعرّف الوجه دون الحاجة إلى كلمات المرور.