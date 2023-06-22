متصفح الخصوصية DuckDuckGo متاح الآن تجريبيًا لمستخدمي ويندوز جميعهم

أصدرت (دك دك جو) DuckDuckGo متصفحها الذي يركز في الخصوصية لنظام التشغيل ويندوز لعامة المستخدمين، وهو الآن متاح للتنزيل دون قيود كإصدار تجريبي.

ويَعِد متصفح الويب (دك دك جو) DuckDuckGo بحماية المستخدمين من تتبع الجهات الخارجية، والإعلانات المستهدفة، وتسجيل استعلامات البحث، والتنميط. ولتحقيق ذلك، يأتي المتصفح مزودًا بالعديد من تحسينات حماية البيانات والأمان النشطة افتراضيًا.

وجاء في الإعلان الخاص بإتاحة المتصفح لعامة المستخدمين: «بدءًا من اليوم، أصبح متصفح سطح المكتب الخاص بنا لنظام التشغيل ويندوز متاحًا للعامة بصورة رسمية، إذ لا توجد رموز للدعوة، ولا قائمة انتظار، بل مجرد متصفح سريع وخفيف يجعل الإنترنت أقل إخافةً وأقل ازدحامًا».

وأضافت الشركة: «جُهِّز (دك دك جو) DuckDuckGo لنظام التشغيل ويندوز بالفعل بوسائل حماية الخصوصية والميزات اليومية جميعها التي يعرفها المستخدمون ويثقون بها من متصفحاتنا في أنظمة (آي أو إس)، وماك، وأندرويد، وهو يقترب من التكافؤ مع تلك المتصفحات كل يوم».

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، طُرح الإصدار التجريبي ذي الرقم 0.30 من متصفح (دك دك جو) DuckDuckGo لنظام ماك، الذي أتى بوصفه اختبارًا أصغر لحل المشكلات الرئيسية قبل أن يدخل إصدار ويندوز في مرحلته التجريبية العامة.

وميزات المتصفح التي أُبرزت في إعلان اليوم: حظر أدوات التتبع، إذ تُحظر أدوات التتبع جميعها التابعة لجهات خارجية في قائمة أدوات التتبع التي تهدد الخصوصية في المتصفح، ما يوفر حماية فائقة ضد تتبع الطرف الأول.

ويدعم المتصفح أيضًا ميزة التشفير الذكي، إذ يعمل المتصفح على الترقية التلقائية إلى بروتوكول التصفح الآمن HTTPS لكل موقع يحاول المستخدم زيارته.

ويدعم (دك دك جو) أيضًا إدارة ملفات تعريف الارتباط المنبثقة، ومن ذلك: إخفاء النوافذ المنبثقة لموافقة ملفات تعريف الارتباط المصممة لخداع المستخدمين أو حتى إجبارهم على قبول خيار يقدم أقل قدر من الخصوصية، والتعيين الافتراضي لرفض مربع الحوار، والتأكد من استخدام معظم الإعدادات التي تحترم الخصوصية.

ويأتي المتصفح أيضًا مع زر يمسح محفوظات التصفح، ومعلومات الجلسة المحفوظة جميعها بنقرة زر واحدة.

ومن أبرز الميزات أيضًا هو (دك بلاير) Duck Player الذي يُشغل مقاطع الفيديو من يوتيوب تلقائيًا بدون الإعلانات، ويسمح المتصفح أيضًا باستهلاك أقل للبيانات بنسبة 60 في المئة تقريبًا مقارنة بمتصفح كروم، ما قد يجعل تجربة تصفح الويب أسرع أيضًا.

ووعدت الشركة بإضافة دعم للإضافات لتوسيع الوظائف في الإصدارات المستقبلية من المتصفح. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين في هذه المرحلة الاستفادة من مدير كلمات المرور المدمج لإدارة الأسرار والتعبئة التلقائية لبيانات الاعتماد على صفحات تسجيل الدخول.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار التجريبي العام من متصفح (دك دك جو) من هنا، مع التنبيه إلى أنه لا يزال في المرحلة التجريبية لذا من المتوقع حدوث مشكلات في عدم الاستقرار والأداء.