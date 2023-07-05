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متصفح فايرفوكس يُنهي دعم أنظمة ماك القديمة .. عاجل

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متصفح فايرفوكس يُنهي دعم أنظمة ماك القديمة

أعلنت شركة موزيلا رسميًا أن متصفح فايرفوكس سوف يُنهي دعم أنظمة تشغيل ماك القديمة، إذ سيكون إصدار فايرفوكس 115 هو آخر إصدار من المتصفح يعمل على أنظمة تشغيل “ماك أو إس macOS 10.14” فما أقدم.

ووفقًا للموقع الرسمي لشركة موزيلا، فإن مستخدمي أنظمة تشغيل “ماك أو إس macOS” الأقدم مثل إصدارات 10.12 و 10.13 و 10.14 سوف يُحدّث لديهم متصفح فايرفوكس إلى الإصدار 115 ذي الدعم المُمدد ESR، وذلك يعني أنهم لن يحصلوا على أية إصدارات أخرى أحدث من المتصفح، وإنما سيصلهم فقط تحديثات أمنية لمدة عام حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2024.

ومن المنتظر أن تطلق شركة موزيلا إصدار فايرفوكس 116 منتصف شهر أغسطس/ آب القادم، إذ سيتطلب تثبيت نظام تشغيل macOS Catalina 10.15 فما أحدث، ولن يكون متاحًا لإصدارات macOS الأقدم.

وأشارت شركة موزيلا إلى أن آبل تقدم التحديثات الأمنية لآخر ثلاثة إصدارات من أنظمة تشغيل ماك، وأن آخر تحديث أمني حصل عليه نظام macOS 10.14 كان قبل عامين في يوليو/ تموز 2021.

وأضافت موزيلا أنه بدون وجود دعم أمني من آبل سيكون دعم أنظمة التشغيل القديمة مُكلفًا لها، وخطيرًا على المستخدمين على حد وصفها.

وكانت موزيلا قد أعلنت أيضًا أن متصفح فايرفوكس سينهي دعم أنظمة ويندوز 7 و 8 و 8.1 بحلول شهر سبتمبر/ آب من عام 2024 المقبل، وأن إصدار فايرفوكس 115 سيكون الإصدار الأخير لها، وبررت قرارها بإيقاف مايكروسوفت دعم تلك الأنظمة.

يُذكر أن متصفح جوجل كروم قد أنهى أيضًا دعم أنظمة تشغيل ويندوز القديمة، كما يتطلب حاليًا تثبيت نظام macOS 10.13 فما أحدث.

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