مايكروسوفت Teams يتيح ﻷصحاب الأعمال تحقيق الأرباح

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق نظام المدفوعات داخل تطبيق المحادثات Teams التابع لها، والذي يتيح ﻷصحاب الأعمال الصغيرة تحقيق الأرباح، بحسب ما جاء في تقرير لموقع The Verge التقني.

ووفقاً للتقرير، فإن نظام المدفوعات الجديد يمكّن الأشخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة من تحصيل الأموال في مقابل اللقاءات والجلسات والندوات التي يعقدونها عبر التطبيق، وهذا سوف يفتح الباب أمام المعلمين والمستشارين والمدربين والمحامين وغيرهم للاستفادة من نظام الدفع الجديد.

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وصرحّت “برينا روبينسون”، المدير العام لـ Microsoft 365: “على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا تحولًا في طريقة تقديم الخدمات عبر الإنترنت، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى وباء كورونا ونمو الاجتماعات الافتراضية وسهولة استخدامها.” وأضافت: “لقد غير الوباء قواعد اللعبة”.

وصممت مايكروسوفت نظام الدفع الجديد في Teams بالشراكة مع خدمات مالية من GoDaddy و PayPal و Stripe حتى يقوم متلقو الخدمة من الدفع من خلالها مقابل اللقاءات والجلسات التي يحضرونها، إن قرر مستضيفوها جعل مدفوعة.

وييتح نظام المدفوعات في Teams أيضاً إمكانية إرسال طلبات الدفع للعملاء وتتبع الأموال المستلمة ومعرفة أولئك الذين دفعوا – أو لم يدفعوا – أثناء الاجتماع، وهناك خيارات كذلك للدفع في أي وقت أثناء الاجتماع. ويجعل هذا النظام عملية الدفع والتحصيل أسرع وأكثر كفاءة وأمناً من الطرق الأخرى البديلة.

ويمكن الآن ﻷصحاب الأعمال اختبار نظام المدفوعات في النسخة التجريبية من Teams مجاناً، علماً بأن النظام متاح حالياً فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويتوقع أن يُطلق في المزيد من البلدان لاحقاً.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقتٍ سابق عن نسخة تجريبية جديدة من تطبيق Teams، إذ اُعيد بنائه من جديد ليكون أكثر سرعةً ومرونة مع استهلاك أقل للذاكرة العشوائية، وتحسين تجربة الاستخدام، وإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي الواعدة.

وتقدم مايكروسوفت تطبيق Teams للشركات وأصحاب الأعمال كمنصة تواصل شاملة توفر مزايا الدردشة والمحادثات المرئية وتخزين الملفات والتكامل مع البرامج الأخرى، ويعتبر التطبيق أحد منتجات Microsoft 365، ومع انتشار وباء فيروس “كورونا” شهد التطبيق إقبالاً واسعاً عليه، وتشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي التطبيق يزيد عن 280 مليون مستخدم نشط شهرياً حتى مطلع 2023.