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مايكروسوفت ستضيف خاصية مستعرض الصور في متصفح إيدج

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مايكروسوفت ستضيف خاصية مستعرض الصور في متصفح إيدج

تختبر مايكروسوفت حاليًا خاصية مستعرض الصور في متصفح إيدج، وهي ميزة تتيح للمستخدم عرض الصور المخزنة على الحاسوب عبر المتصفح.

ورُصدت تلك الخاصية في النسخة الأخيرة من متصفح مايكروسوفت إيدج والمعروفة باسم “كاناري” Microsoft Edge Canary، ويمكن تفعيلها باتباع بعض الخطوات البسيطة في سطر الأوامر داخل المتصفح، إلا أنها لا تزال في مراحلها الأولية، ومليئة بالأخطاء، وغير مستقرة.

ولا يُعرف على وجه التحديد الأسباب التي تدفع مطوري مايكروسوفت من أجل إضافة هذه الخاصية الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن أنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس تحتوي كلها على مستعرض للصور يأتي مثبتًا بشكل افتراضي في تلك الأنظمة.

يُذكر أن المزايا التي تختبرها مايكروسوفت في النسخة التجريبية من متصفح إيدج Edge Canary قد لا تطرحها في النهاية، إذ تلغيها مايكروسوفت لاحقًا، ولا تصدر في النسخة النهائية المستقرة المتاحة للمستخدمين جميعهم.

ووفقًا لما ذكره مستخدمو النسخة التجريبية من المتصفح، فإن خاصية استعراض الصور تعمل بعد تفعليها من خلال سحب وإفلات الصور داخل المتصفح، حيث يعرض الصورة بحجمها الكامل، كما يظهر شريط من الصور المصغرة داخل المتصفح إذا كان المجلد الذي يحتوي الصورة المعروضة به صور أخرى، مع إمكانية التنقل بينها بسهولة.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت ميزة أخرى متعلقة بالصور في وقتٍ سابق، وهي ميزة تحسين الصور Enhance images التي تعمل على تحسين عرض الصور في صفحات الويب، إذ ترسل الصور مشفرةً إلى خوادم مايكروسوفت من أجل رفع جودتها، الأمر الذي يعمل على تحسين تجربة التصفح.

وكانت مايكروسوفت أيضًا قد أضافت في وقتٍ سابق للمتصفح إمكانية فتح واستعراض ملفات PDF دون الحاجة إلى تثبيت أية ملحقات إضافية، الأمر الذي قد يدفع المستخدمين إلى التخلي عن تثبيت تطبيق مخصص لملفات PDF.

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