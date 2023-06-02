مايكروسوفت تطلق ميزة المجتمعات للنسخة المجانية من تيمز

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا عن إضافة عدد من المزايا الجديدة للنسخة المجانية من برنامج محادثات الفيديو تيمز، مثل ميزة المجتمعات، بالإضافة إلى دعم منصة مايكروسوفت للتصميم عبر الذكاء الاصطناعي Microsoft Designer داخل التطبيق.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت إطلاق ميزة المجتمعات Communities في برنامج تيمز أواخر العام الماضي، إلا أنها كانت متاحة فقط لمستخدمي النسخة المأجورة، بينما غابت عن النسخة المجانية.

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وتشبه ميزة المجتمعات في البرنامج منصة “ديسكورد Discord” الشهيرة، فهي تتيح للمستخدمين التواصل والتفاعل بشأن موضوعات محددة، كالعمل، والألعاب، والتقنية، والرياضة، وغيرها.

وسيتمكن مديري المجتمعات من التحكم بإعدادات الخصوصية فيها، مع إمكانية جعلها “عامة” حتى تظهر للمستخدمين الآخرين عند استكشاف المجتمعات والانضمام إليها، بالإضافة إلى إدارة المحتوى، وإنشاء الأحداث وغيرها.

وتمكن ميزة المجتمعات الأعضاء من نشر الأفكار والموضوعات والتفاعل معها، وإنشاء التصويتات، وإجراء مكالمات جماعية وغيرها، وحاليًا يمكن أن ينضم حتى 1000 عضو بحد أقصى لكل مجتمع.

وستتاح ميزة المجتمعات على النسخة المجانية من برنامج مايكروسوفت تيمز على ويندوز 11 بالإضافة إلى تطبيق iOS وأندرويد، كما ستتاح أيضًا على ويندوز 10، وأجهزة ماك، بالإضافة إلى نسخة الويب في وقتٍ لاحق وفقًأ لمايكروسوفت.

وبالإضافة إلى ميزة المجتمعات، أضافت مايكروسوفت أيضًا ميزة Microsoft Designer لإنشاء التصميمات عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل النسخة المجانية من برنامج تيمز، لتحويل الأفكار والأوامر النصية المكتوبة إلى تصميمات فريدة بضغطة زر، دون الحاجة إلى الاعتماد على برامج التصميم المتخصصة.

كما سيحصل مستخدمو التطبيق على أجهزة آيفون وآيباد على ميزة تسجيل الفيديو من خلال أجهزتهم عبر كاميرا التطبيق، مع خيارات مختلفة مثل الفلاتر، وبعض أدوات التعديل.

وبحسب ما ذكرت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي، فإن هذه المزايا ستكون متاحة لجميع المستخدمين خلال الأيام القادمة.