مايكروسوفت تقرر إغلاق تطبيق المساعد الشخصي كورتانا في ويندوز

أعلنت مايكروسوفت عن إغلاق تطبيق المساعد الشخصي “كورتانا Cortana” في نظام ويندوز، وفقًا لما جاء على الموقع الرسمي للشركة.

وقالت مايكروسوفت إن تطبيق كورتانا المثبت على الحواسيب بنظام ويندوز سوف يتوقف عن العمل بحلول نهاية عام 2023 الجاري، في حين ستستمر خدمة “كورتانا” في العمل كجزء من تطبيقات أخرى، مثل تطبيق البريد الإلكتروني Outlook على الهواتف الذكية، وبرنامج محادثات الفيديو تيمز، حتى إشعارٍ آخر.

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ويأتي قرار مايكروسوفت إثر إعلانها عن المساعد الشخصي الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي Windows Copilot في مؤتمرها السنوي للمطورين Build 2023 قبل نحو أسبوع، وعلى الرغم من تأكيد مايكروسوفت أنه ليس بديلًا عن “كورتانا”، وأن كلاهما يخدم أهدافًا مختلفة.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن المستخدمين سوف يمكنهم استخدام المساعد الشخصي Windows Copilot في ويندوز 11 وإيدج وحزمة Microsoft 365، بالإضافة إلى روبوت بينج الجديد، وكلها بدائل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الواعدة، بالإضافة إلى ميزة الوصول الصوتي Voice Access، التي تتيح التحكم بالحاسوب عبر الأوامر الصوتية.

جدير بالذكر أن مايكروسوفت قدمت “كورتانا” لأول مرة كمساعد افتراضي في نظام Windows Phone 8.1 في الهواتف الذكية عام 2014، للمنافسة مع خدمات مماثلة مثل “سيري” من آبل.

وفي عام 2015، أُطلق مساعد “كورتانا” على أجهزة الحاسوب مع نظام التشغيل ويندوز 10 ، ثم وضعته مايكروسوفت في كل مكان تقريبًا، مثل حزمة برامج أوفيس، وغيرها من الخدمات، كما أُطلقت بعض الأجهزة الذكية ومكبرات الصوت التي تعمل به، إلا أن مساعد “كورتانا” لم يحظ بالقبول الكافي بين أوساط المستخدمين، ما جعل مايكروسوفت تسحبه تدريجيًا، لينتهي به المطاف كتطبيق مستقل على ويندوز، قبل أن تقرر مايكروسوفت اليوم إغلاقه، والاعتماد مستقبلًا على تطبيقات المساعدة الشخصية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي تؤدي مهامًا أكثر تعقيدًا.

وتختبر مايكروسوفت حاليًا مساعد Windows Copilot في النسخة التجريبية الجديدة من ويندوز 11، استعدادًا لتوفيره لجميع المستخدمين في وقتٍ لاحق من العام الجاري.