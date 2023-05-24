مايكروسوفت تعلن عن التحديث التراكمي الثالث لويندوز 11 .. إليك الميزات الجديدة

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أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء عن إطلاق التحديث التراكمي الثالث لإصدار عام 2022 من نظام التشغيل ويندوز 11، وهو يأتي بالعديد من الميزات الجديدة.

يُشار إلى أن نهج عملاقة البرمجيات الأمريكية في تحديث أنظمة التشغيل التابعة لها شهد تحولًا كبيرًا مع نظام ويندوز 11. فعلى عكس سابقه، ويندوز 10، الذي كان يحصل سنويًا على تحديثين أساسيين للميزات، فإن ويندوز 11 يحصل على تحديث رئيسي واحد للميزات في السنة.

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ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنه على المستخدمين الانتظار عامًا كاملًا للحصول على الميزات والتحسينات الجديدة. ذلك أن مايكروسوفت قدّمت عملية جديدة للتحديث تُسمى (اللحظات) Moments.

وتُعدّ «لحظات ويندوز 11» جزءًا من التحديثات التراكمية القياسية، ولكن بدلًا من الاقتصار على توفير التحديثات الأمنية وإصلاحات الثغرات، فإن هذه التحديثات تجلب معها أيضًا بعض الميزات الجديدة إلى ويندوز 11.

ويُعدّ التحديث الجديد «تحديث اللحظات الثالث» لإصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11، وذلك بعد إطلاق تحديث اللحظات الأول في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ثم تحديث اللحظات الثاني في شهر آذار/ مارس الماضي.

وقالت مايكروسوفت إن تحديث اللحظات الثالث الجديد سيبدأ الوصول إلى المستخدمين اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وركزّت مايكروسوفت مع هذا التحديث التراكمي في تعزيز إعدادات الخصوصية ليحصل معه المستخدمون على قدر أكبر من الشفافية والتحكم في معلوماتهم الشخصية.

وعلى وجه التحديد، ستسمح الإعدادات الجديدة لخصوصية التطبيقات للمستخدمين بإدارة الوصول إلى معلومات مستشعر الحضور وضبط ميزات، مثل: (الاستيقاظ عند الاقتراب) و(القفل عند المغادرة).

وإدراكًا من مايكروسوفت لأهمية اتصالات الإنترنت الآمنة، فقد قدّمت ميزة جديدة تُسهِّل رؤية حالة الشبكات الافتراضية الظاهرة VPN، حيث يمكن للمستخدمين تحديد حالة VPN الخاصة بهم من خلال أيقونة الدرع التي ستظهر على شريط المهام فوق اتصال الشبكة النشط.

وتعمل الشركة أيضًا على تطوير إجراءات الأمان المضمنة من خلال تكامل معالج الأمان (مايكروسوفت بلوتون) Microsoft Pluton، وهذا يوفر حماية أقوى من البرامج الضارة، وهجمات العتاد، وأمن بيانات الاعتماد المحسن.

وسيؤدي تحديث اللحظات الثالث إلى توسيع نطاق توفر (بلوتون) ليشمل المزيد من أنظمة (أي إم دي) AMD، ومن ذلك: سلسلة (فينيكس) Phoenix.

ولإبقاء المستخدمين على اطلاع على حالة حساباتهم، ستطرح مايكروسوفت أيضًا شارة الحساب في شهر حزيران/ يونيو المقبل. وتُنبِّه هذه الميزة المستخدمين عبر قائمة (ابدأ) عندما تتطلب حساباتهم الانتباه منهم، الأمر الذي يساعد في حماية بياناتهم وجهاز الحاسوب.

ويهدف التحديث الجديد أيضًا إلى تسهيل الوصول إلى المحتوى الصوتي من خلال توسيع ميزة التعليقات المباشرة إلى عشر لغات إضافية عبر 21 منطقة.

وبالشراكة مع إنتل وسامسونج، أصبح نظام ويندوز 11 يدعم بث الصوت عبر تقنية البلوتوث المنخفض الطاقة. وتوفر هذه الميزة صوتًا عالي الجودة بطاقة منخفضة، وهذا يعزز تجربة المستخدم للمكالمات، ومقاطع الفيديو والصوت عبر الأجهزة المتوافقة.