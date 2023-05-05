مايكروسوفت تضيف ميزة جديدة إلى خدمة تيمز

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أضافت شركة مايكروسوفت خلفيات شاشة جديدة لخدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (تيمز) Teams لتشمل الآن، إلى جانب الخلفيات الثابتة، أخرى متحركة.

ويُعدّ هذا التحديث الأكبر للخلفيات الافتراضية التي توفرها (تيمز) لمستخدميها منذ المجموعة الأصلية للخلفيات التي أُطلقت عام 2020 إبان فيروس (كوفيد-19) Covid-19.

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وتهدف خاصية الخلفيات التي توفرها خدمة مؤتمرات الفيديو من مايكروسوفت إلى أن تستبدل بالمشاهد «الفوضوي» لأثاث الغرفة خلف المستخدمين، مشاهد «شاعرية».

ومع أن عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت عن الخلفيات المتحركة الآن، فقد قالت إنها ستُتاح للمستخدمين اعتبارًا من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وقال فريق التصميم التابع لمايكروسوفت: «لقد صُممت المكتبة المرئية المعاد تصورها، التي تتميز بصور جديدة تمامًا، لخدمة (تيمز) بعناية لتمثيل الناس الذين يستخدمونها وكيفية عملهم على أكمل وجه».

وأضاف الفريق: «بالنظر إلى شعبية بعض الصور، لاحظنا أن العملاء متحمسون بالقدر نفسه لتصويرها في مشاهد مرحة وخيالية حيث تُصوَّر في مساحات واقعية، مثل: مساحة العمل، أو المكتب، أو المنزل».

ويوجد الآن ست فئات من خلفيات (تيمز)، ومن ذلك: تلك التي تركز على الخشب والإنارة، وأخرى ذات الخلفيات المعاصرة، وبعضها لا تعدو كونها غيوم ملونة أو جبال.

حتى أن هناك خلفيات مصممة بحيث يمكن الوصول إليها وتناسب كيفية تأثر الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد في الأنماط والمواد. وهذه جزء من فئة «الانتماء» الأكبر التي تركز أيضًا في الرؤية والسمع والصحة العقلية وغير ذلك.

وسيبدأ إطلاق الخلفيات المتحركة الجديدة اليوم لـ 300 مليون مستخدم نشط شهريًا لخدمة مؤتمرات الفيديو (تيمز).

ولإضفاء نوع من الفكاهة إلى الاجتماعات الافتراضية، أعلنت شركتا مايكروسوفت وسناب في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن إدماج عدسات خدمة التراسل المصور سناب شات Snapchat Lenses التابعة للأخيرة في خدمة (تيمز).

وكجزء من الإدماج، يحصل مستخدمو (تيمز) على مجموعة من 26 عدسة رائجة أثناء الاجتماعات. ويمكن استخدام العدسات لفعل أشياء، مثل: التحول إلى شخصية كرتونية أو إضافة خلفيات مسلية إلى الفيديو.