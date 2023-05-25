مايكروسوفت تضيف ميزة الأفاتار إلى تطبيق Teams

أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن إطلاق ميزة الصور الرمزية أو الأفاتار في تطبيق اجتماعات الفيديو Microsoft Teams، وفقًا لما جاء في مؤتمر الشركة السنوي للمطورين Build 2023.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت باختبار ميزة صور الأفاتار داخل تطبيق Teams في شهر مارس/آذار الماضي، لتعلن الآن بشكل رسمي عن توفيرها لمشتركي خدمات Microsoft 365 Business و Enterprise المأجورة، أما المستخدمون العاديون الذين يعتمدون على النسخة المجانية من التطبيق، فلن تتوفر هذه الميزة لهم، على الأقل في الوقت الحالي.

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وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بالانضمام إلى الاجتماعات في تطبيق Teams والتفاعل مع الأشخاص الآخرين من خلال صور أفاتار رمزية ثلاثية الأبعاد، بدلًا من وجوههم الحقيقية.

وتقول مايكروسوفت إنها وفرت هذه الميزة كخيار بديل، دون أن يتقيد المستخدمون بالظهور من خلال الكاميرا في شكل فيديو، أو تعطيل الكاميرا وعدم الظهور مطلقًا.

ويمكن للمستخدمين إنشاء صور الأفاتار الخاصة بهم، وتخصيصها بالشكل الذي يريدونه، إذ توفر مايكروسوفت العديد من خيارات التخصيص، كما أن صور الأفاتار قادرة على الحركة أثناء المحادثة، من خلال خيارات التفاعل لتنفيذ حركات معينة، أو إيماءات، أو إرسال وجوه تعبيرية متحركة، فالغرض من ميزة الأفاتار هو الحفاظ على التفاعل داخل الاجتماعات، حتى عندما تكون الكاميرا معطلة.

وقد تكون صور الأفاتار أيضًا خيارًا جيدًا ﻷولئك الذين لا يودون الظهور بوجوهم الحقيقية، أو يمنعهم الظرف المحيط من تشغيل الكاميرا أثناء الاجتماع.

وتوفر مايكروسوفت دليلًا شاملًا عبر موقعها الإلكتروني، يشرح بشكل تفصيلي كيفية إنشاء صور الأفاتار وتخصيصها، وإضافتها إلى تطبيق Teams، والانضمام إلى الاجتماع باستخدامها، وكيفية استخدام خيارات التفاعل المختلفة.

ومن جهة أخرى، كشفت مايكروسوفت عن ميزة أخرى جديدة لتطبيق Teams، أطلقت عليها اسم “المساحات الغامرة Immersive Spaces”، حيث تعتمد في تشغيلها على منصة Microsoft Mesh للواقع المختلط.

وتشبه تلك المنصة إلى حد كبير منصة “الميتافيرس” التي تروج لها شركة ميتا، فهي عبارة عن نظام للواقع المختلط مصمم للسماح للأشخاص بالاتصال عن بعد مع بعضهم، من خلال نماذج أفاتار تبدو أكثر واقعية.

وتسعى مايكروسوفت عبر تلك الميزة الجديدة إلى نقل الاجتماعات التي تُجرى عبر الإنترنت إلى مستوى آخر من التفاعل الذي يحاكي الواقع. ومن المنتظر إطلاق ميزة “المساحات الغامرة” للاختبار خلال هذا الأسبوع.