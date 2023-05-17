مايكروسوفت تحدّث عددًا من تطبيقاتها لإضافة المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديثات جديدة لتطبيقات بينج وسكايب ومتصفح إيدج ولوحة مفاتيح SwiftKey على نظامي أندرويد و iOS، وفقًا لما جاء على موقعها الرسمي.

وتأتي هذه التحديثات لإضافة المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات مايكروسوفت المختلفة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى تضمين بعض المزايا والخصائص التي سبق إطلاقها على نسخ الحاسوب.

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وبالنسبة لتطبيق بينج، فقد أضافت شركة مايكروسوفت إمكانية الوصول إلى شات الدردشة من خلال تطبيق مصغر “ويدجت”، يمكن إضافته إلى الشاشة الرئيسية في أندرويد وآيفون.

وعملت مايكروسوفت على تحسين جودة الدردشة بغير الإنجليزية، وإمكانية الاختيار بين أساليب مختلفة للدردشة، ودعم المزيد من اللغات في الإدخال الصوتي، كما ستتوفر ميزة نقل المحادثات بين الحاسوب والهاتف باستخدام رموز القراءة السريعة QR Codes خلال الأسابيع المقبلة.

وفي تطبيق سكايب، سيكون روبوت الدردشة “بينج” متاحًا في جميع مجموعات المحادثة دون الحاجة للبحث عنه، وسيتوفر التحديث لكافة المستخدمين في غضون أيام.

وفيما يتعلق بمتصفح إيدج على أندرويد و iOS، سيدعم المتصفح قريبًا ميزة الدردشة السياقية، التي تسمح لك بطرح أسئلة على روبوت بينج في المتصفح فيما يتعلق بالمحتوى الموجود في صفحة الإنترنت المفتوحة، كما سيمكن تحديد كلمة أو عبارة في الصفحة لتوفير المزيد من المعلومات عنها من خلال روبوت بينج.

وتشهد لوحة مفاتيح SwiftKey من مايكروسوفت هي الأخرى عددًا من الإضافات والمزايا الجديدة، ومنها ميزة الكتابة “Compose” والتي تعمل على توليد نصوص وفقًا للمقاييس التي تحددها، مثل الأسلوب، والتنسيق، والطول، والموضوع.

وطورت مايكروسوفت ميزة الأسلوب Tone في لوحة المفاتيح، عبر إضافة أسلوبين، البارع والمَرِح، إلى الأساليب الأربعة الأخرى الموجودة بالفعل.

وللاستمتاع بكافة المزايا الجديدة، يجب على المستخدم تنزيل آخر إصدار من التطبيقات السابق الإشارة إليها من متجر آب ستور لأجهزة آبل، أو جوجل بلاي لأجهزة أندرويد.