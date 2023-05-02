مايكروسوفت تجد طريقة لجلب بينج الجديد إلى أجهزة جالاكسي جميعها

خَطَت شركة مايكروسوفت حديثًا خطوة مهمة في توفير محرك البحث الذكي (بينج الجديد) لشريحة واسعة من مستخدمي نظام التشغيل أندرويد، وذلك عن طريق لوحة المفاتيح (سويفتكي) SwiftKey.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد بدأت إدماج (بينج الجديد) في لوحة المفاتيح (سويفتكي) منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك من خلال تطبيقها في نظام أندرويد من جوجل ونظام (آي أو إس) من آبل.

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ولكن لوحة المفاتيح، المملوكة لشركة مايكروسوفت، تأتي أيضًا مدمجةً في واجهة المستخدم (ون يو آي) One UI الافتراضية في أجهزة جالاكسي جميعها من سامسونج.

والآن، أطلقت مايكروسوفت تحديثًا للإصدار المخصص لأجهزة جالاكسي من (سويفتكي) يجلب معه روبوت الدردشة، وذلك في الإصدار ذي الرقم 9.10.11.10 من تطبيق لوحة المفاتيح.

وأشارت مايكروسوفت سابقًا إلى أن (سويفتكي)، التي استحوذت عليها عام 2016، تمتلك الملايين من المستخدمين حول العالم ممن يحبونها لتقنية النص التنبئي التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، والتي تجعل كتابة الرسائل النصية بدون أخطاء مطبعية أسهل، «حتى حينما تكون في عجلة من أمرك أو تقوم بمهام متعددة».

وعلى غرار الإصدار الخاص بنظامي أندرويد و(آي أو إس)، أصبح روبوت الدردشة (بينج الجديد) مدمجًا في (سويفتكي) بثلاث طرق رئيسية، وهي: (البحث) Search، و(الدردشة) Chat، و(الأسلوب) Tone. فبعد التحديث، سيُرى رمز (بينج) أعلى لوحة المفاتيح، ومن هناك يمكنك النقر على واحدة من الطرق الثلاث للتفاعل مع الروبوت.

فمع وظيفة (الدردشة) يمكن الوصول إلى محرك البحث (بينج الجديد) مباشرةً للحصول على استعلامات مُفصَّلة، ومع وظيفة (الأسلوب) يمكن التواصل بطريقة أكثر فاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص النص ليناسب أي موقف. ويمكن الاستفادة من هذه الوظيفة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني الرسمية، أو حين تعلم لغة جديدة.

وتعتقد الشركة أن ميزة (الأسلوب) تزود المستخدمين بالأساليب التي تجعل كلماتهم تبدو أكثر احترافية، أو عادية، أو مهذبة، أو موجزة لتناسب منشورًا اجتماعيًا.

وباستخدام وظيفة (البحث)، يمكن البحث في الويب بسرعة من لوحة المفاتيح، دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. ويمكن أن تساعد هذه الوظيفة أثناء التحدث إلى صديق، في البحث عن المعلومات ذات الصلة، مثل: الطقس، أو المطاعم القريبة منك، أو أسعار الأسهم.