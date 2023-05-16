مايكروسوفت تتيح ربط آيفون بحواسيب ويندوز 11 جميعها

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين أن تطبيق (فون لينك) Phone Link الذي يتيح ربط أجهزة الحواسيب الشخصية بهواتف آيفون الذكية، أصبح متاحًا لمستخدمي نظام (ويندوز 11) جميعهم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «يسعدنا اليوم أن نعلن أننا بدأنا طرح تطبيق (مايكروسوفت فون لينك) Microsoft Phone Link لنظام (آي أو إس) iOS في نظام التشغيل (ويندوز 11)، لجمهورنا العالمي بـ 39 لغة عبر 85 سوقًا».

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وأشارت مايكروسوفت إلى ما أعلنت عنه حديثًا أن نظام (ويندوز 11) سيُوسِّع ميزة (فون لينك) الخاصة بها لتمكين الاتصال بين أي جهاز حاسوب يعمل بنظام (ويندوز 11) وجهاز محمول يعمل بنظام (آي أو إس) بهدف إزالة الحواجز بين الهاتف وجهاز الحاسوب وتسهيل الاتصال بالأشخاص الذين هم معنيون بهم.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت (فون لينك) لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل منذ مدة.

ومع القدرة الآن على ربط الحواسيب الشخصية بهواتف آيفون، قالت مايكروسوفت إنها ترجو ألا يضطر مستخدمو نظام (ويندوز 11) أبدًا للقلق بشأن فقد مكالمة هاتفية مهمة، أو رسالة نصية أثناء التركيز في أجهزة الحاسوب الشخصية.

وبعد ربط (فون لينك) بهاتف آيفون، سيوفر التطبيق دعم المكالمات، والرسائل النصية، والوصول إلى جهات الاتصال. وهذا يعني أنه إذا كان «هاتفك بعيدًا عنك أثناء عرض تقديمي أو أثناء وقت التركيز في العمل، فستتلقى إشعارات عبر جهاز الحاسوب الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز، ويمكنك اختيار الإجراء الذي يجب اتخاذه».

ونبّهت مايكروسوفت إلى أن تطبيق (فون لينك) يتطلب أن يكون هاتف آيفون يعمل بالإصدار 14 وما بعده من نظام (آي أو إس)، كما يتطلب وجود جهاز يعمل بنظام (ويندوز 11)، واتصال بلوتوث، بالإضافة إلى أحدث إصدار من تطبيق (فون لينك).

وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية الربط بحواسيب (ويندوز 11) ليست متاحة لحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب (ماك أو إس) الشخصية.

كما نبّهت مايكروسوفت إلى أن ميزة المراسلة محدودة من طرف آبل، ثم إن التطبيق لا يدعم مشاركة الصور والفيديو والرسائل الجماعية. ولا تظهر الرسائل إلا حينما يكون الهاتف متصلًا بجهاز الحاسوب.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق (لينك تو ويندوز) Link to Windows من متجر (آب ستور)، كما يمكن تنزيل التطبيق لحواسيب (ويندوز 11) من متجر مايكروسوفت.