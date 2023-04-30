مايكروسوفت تتيح تجربة أداة التصميم الذكية Designer للجميع

أطلقت شركة مايكروسوفت الإصدار التجريبي من أداة التصميم القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي (مايكروسوفت ديزاينر) Microsoft Designer للمستخدمين عامةً مع مجموعة موسّعة من الميزات.

ويمكن لتطبيق الويب الشبيه بخدمة (كانفا) Canva، الذي أُعلن عنه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توليد تصاميم للعروض التقديمية، والملصقات، والبطاقات البريدية الرقمية، وبطاقات الدعوة، والرسومات، وغير ذلك، ثم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى.

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ويستفيد التطبيق من المحتوى الذي يصنعه المستخدمون وأداة DALL-E 2 التابعة لشركة (أوبن أي آي) OpenAI التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل التوجيهات النصية إلى صور، لابتكار التصاميم مع قوائم منسدلة ومربعات للنص لتوفير مزيد من التخصيص وإضفاء طابع شخصي.

وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها: «منذ تشرين الأول/ أكتوبر تحسّنت نماذج الذكاء الاصطناعي على نحو مطرد، وقد عملنا على إدماج تلك الإمكانات القوية في لوحة (ديزاينر) بطرق أكثر إمتاعًا مع إبقاء زمام السيطرة في يديك».

ويمكن الآن لأداة التصميم الذكية من مايكروسوفت إنشاء تسميات توضيحية مكتوبة وعلامات تصنيف أو وسوم مناسبة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يوفر العديد من الاقتراحات التي يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها. ويمكنها أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء صور متحركة.

وتقول مايكروسوفت إن أداة (ديزاينر) سوف تحصل في المستقبل على ميزات إضافية للتحرير، ومن ذلك: إمكانية وضع كائن في موقع معين في الرسم وتعبئة بقية الصورة تلقائيًا. وستتيح خيارات «محو» و«استبدال الخلفية» للمستخدمين إزالة الكائنات أو الأشخاص أو الخلفيات التي لم يقصدوا وضعها من الرسم.

وأضافت الشركة أن الأداة ستبقى مجانية خلال مدة المعاينة، وهي متاحة الآن عبر موقع Designer على الويب، وفي متصفح (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge من خلال الشريط الجانبي.

وبعد إتاحة تطبيق (ديزاينر) للمستخدمين عامة، سيُضمَّن في اشتراكات (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 (الشخصية) Personal و(الأسرية) Family، وسيتضمن بعض الوظائف المجانية لغير المشتركين.

وردًا على بعض الأسئلة القانونية التي ظهرت حديثًا بشأن أنظمة إنشاء الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، قالت مايكروسوفت إنه سيكون للمستخدمين حقوق الاستخدام الكامل لتسويق الصور التي ينشئونها باستخدام أداة التصميم (ديزاينر) وأداة إنشاء الصور Image Creator.