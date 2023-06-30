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متصفح مايكروسوفت إيدج يتيح خدمة VPN مجانية بسعة 5 جيجابايت

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متصفح مايكروسوفت إيدج يتيح خدمة VPN مجانية بسعة 5 جيجابايت

أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن زيادة السعة الافتراضية المجانية التي تتيحها ميزة VPN في متصفح إيدج إلى 5 جيجابايت، بحسب ما ذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت ميزة VPN المجانية إلى متصفح إيدج مطلع العام الماضي، وهي لا تزال قيد الاختبار حتى الآن، وكانت تتيح للمستخدمين سابقًا سعة جيجابايت (1000 ميجابايت) فقط كل شهر عند التصفح عبرها، قبل أن تعلن مايكروسوفت عن زيادة تلك السعة الشهرية.

وتقدم مايكروسوفت تلك الميزة بالتعاون مع شركة CloudFlare المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وهي متاحة حاليًا في النسخة التجريبية من متصفح إيدج، إذ لم تُطلق حتى الآن بشكل نهائي في النسخة العامة المتاحة لكافة المستخدمين، وتتطلب تلك الميزة تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت داخل المتصفح مع تفعيل خيار المزامنة، وتطلق مايكروسوفت على تلك الميزة اسم “الشبكة الآمنة Secure Network”.

وتقول مايكروسوفت إن هذه الميزة مفيدة لتأمين المستخدمين عند زيارة مواقع إنترنت غير آمنة أو التصفح باستخدام شبكات الواي فاي العامة، أو عند الحاجة إلى تصفح الإنترنت في الخفاء، ومع ذلك، فإن زيادة سعة التصفح المجانية عبر خدمة VPN في متصفح إيدج إلى 5 جيجابايت قد لا تكون كافية لبعض المستخدمين، ولذا قد يحتاجون إلى استخدام خدمات أخرى مأجورة.

وتعتبر تقنية الشبكة الافتراضية الخاصة – المعروفة اختصارًا بـ VPN – أداةً تستخدم لتأمين الاتصال بالإنترنت وحماية بيانات المستخدمين، وتعمل على تشفير البيانات وإرسالها عبر نفق آمن إلى خادم VPN، حيث يُفك تشفير البيانات وتُرسل إلى الوجهة المطلوبة، ويمنع هذا النفق الآمن أي شخص آخر من رؤية بيانات المستخدم أو التلاعب بها، وتفيد في إخفاء عنوان الجهاز عند الاتصال بالإنترنت، وتأمين البيانات، وتجاوز الحظر في أي نطاق جغرافي، وغير ذلك.

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