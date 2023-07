لماذا فرضت تويتر قيود على عدد التغريدات المسموح برؤيتها يوميًا؟

أعلنت منصة تويتر يوم السبت الماضي عن فرض قيود على عدد التغريدات المسموح برؤيتها يوميًا عبر المنصة، وجاءت هذه الخطوة كحل لمواجهة مشكلة السحب الهائل البيانات والتلاعب بالنظام على حد قول إيلون ماسك مالك المنصة.

إذ صرح ماسك في تغريدة يوم السبت أن الحسابات الموثقة – المشتركة في خدمة تويتر بلو – سيسمح لها بموجب الإجراءات الجديدة بقراءة 6 آلاف تغريدة يوميًا، بينما الحسابات غير الموثقة يُسمح لها بقراءة 600 تغريدة فقط، في حين يُسمح للحسابات الجديدة بقراءة 300 تغريدة يوميًا فقط.

ثم أعلن في تغريدة أخرى أمس عن زيادة الحدود القصوى اليومية لقراءة التغريدات لتصل إلى 10 آلاف تغريدة للحسابات الموثقة، و 1000 تغريدة للحسابات غير الموثقة، و 500 تغريدة للحسابات الجديدة غير الموثقة.

فما الأسباب وراء هذه القيود المفروضة، وكيف يرى الخبراء تأثيرها في مستقبل منصات التواصل الاجتماعي؟

بالإضافة فرض قيود على عدد التغريدات المسموح برؤيتها يوميًا، فرضت المنصة أيضًا على المستخدمين امتلاك حساب لرؤية التغريدات.

وأعلن ماسك السبب وراء هذه الخطوة في تغريدة قائلًًا: “كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها كانت تُقلل من مستوى الخدمة للمستخدمين العاديين!”.

ومع ذلك، قد تأتي هذه الخطوة بنتائج عكسية للمنصة، فبالإضافة إلى أن التغريدات لن تكون متاحة للمستخدمين الذين لا يملكون حسابات، لن تتمكن خوارزميات محركات البحث من تصنيف محتوى تويتر في مرتبة عالية كما هو معتاد.

ولكن ماسك أوضح أن هذه القيود مؤقتة لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي من البحث في تويتر، وسحب البيانات لتدريب نماذجها.

فقد أعرب ماسك في وقت سابق عن استيائه من بعض شركات الذكاء الاصطناعي، مثل: (OpenAI) وغيرها من الشركات التي تسحب بيانات من تويتر بكميات هائلة لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة.

وقال ماسك إن هذه الإجراءات ضرورية للغاية لأن تقريبًا كل شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ ابتداءً من الشركات الناشئة إلى بعض كبرى الشركات التقنية تسحب كميات هائلة من بيانات من الموقع، وهذا السحب الهائل للبيانات يتسبب في تدهور الخدمة للمستخدمين العاديين.

وأضاف: “من المزعج جدًا تشغيل أعداد كبيرة من الخوادم بشكل طارئ فقط لتسهيل تقديم معلومات هائلة لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة”.

This will be unlocked shortly. Per my earlier post, drastic & immediate action was necessary due to EXTREME levels of data scraping.

Almost every company doing AI, from startups to some of the biggest corporations on Earth, was scraping vast amounts of data.

It is rather…

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023