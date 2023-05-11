كل ما أعلنت عنه جوجل بشأن Bard في مؤتمر Google I/O 2023

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2023 عن آخر التحديثات المتعلقة بروبوت الدردشة القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي (بارد) Bard.

وأطلقت عملاقة التقنية الأمريكية (بارد) قبل أقل من شهرين بهدف تمكين المستخدمين من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكان الإطلاق المبدئي مقتصرًا على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط.

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وجاء (بارد) لينافس روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT من شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI التي تدعمها منافسة جوجل الأولى في مجال البحث والخدمات، مايكروسوفت، وهي تستثمر فيها مليارات الدولارات الأمريكية.

وأشارت جوجل إلى أنها نقلت (بارد) حديثًا إلى الإصدار الثاني من نموذج اللغة الكبير التابع لها PaLM 2، الذي يمتاز بأنه أقدر من الإصدار الأول، والذي أتاح أيضًا العديد من التحسينات الأخيرة، مثل: القدرة على حل المسائل الرياضية المتقدمة، ومهارات التفكير، وإمكانية البرمجة.

إتاحة (بارد) لمزيد من الناس

اليوم، أعلنت الشركة عن تقديم طرق جديدة تتيح للمستخدمين الاستفادة من (بارد) على نحو أفضل، ومن ذلك أنها أزالت قائمة الانتظار وأتاحت روبوت الدردشة لأكثر من 180 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، وسوف تتيحه في أماكن أخرى قريبًا.

وإلى جانب اللغة الإنجليزية، أشارت جوجل إلى أن (بارد) متاح الآن باللغتين اليابانية والكورية أيضًا، وستدعم قريبًا 40 لغة أخرى.

التركيز على الصورة أكثر في التفاعل مع (بارد)

قالت جوجل في منشور على مدونتها إن (بارد) سيركز أكثر في الصورة قريبًا، وذلك لكل من الإجابات والتوجيهات، إذ سيعرض الصور في الإجابات، وسوف يتيح للمستخدمين تضمين الصور، إلى جانب النصوص، في التوجيهات، وذلك بفضل خدمتها الحالية (جوجل لنز) Google Lens.

تقديم ترقيات البرمجة وميزات التصدير

فيما يتعلق بإمكانات البرمجة، قالت جوجل إنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل ستجعل الاقتباسات الخاصة بالبرمجة أدق، واعتبارًا من اليوم ستدعم الوضع الداكن، وذلك بناءً على طلب المطورين، وقريبًا سوف تضيف زر (التصدير) للبرمجة بلغة (بايثون) Paython، وذلك بصورة مبدئية.

وقالت جوجل: «ونظرًا إلى أن الناس غالبًا ما يطلبون من (بارد) صياغة رسائل البريد الإلكتروني والمستندات، فإننا نطلق اليوم خيارين إضافيين للتصدير، مما يسهل نقل ردود (بارد) مباشرةً إلى (جيميل) Gmail و(دوكس) Docs».

ربط (بارد) بالخدمات التي تحبها

قالت جوجل إنها تعتزم تقديم طرق جديدة لإثراء الخيال والفضول بإدماج قدرات تطبيقات جوجل وخدماتها التي يستخدمها الناس بالفعل، مثل: خدمات المستندات Docs، وخدمة التخزين السحابي Drive، وخدمة البريد الإلكتروني Gmail، وخدمة الخرائط Maps، وغيرها في (بارد).

أكدت جوجل على الخصوصية بالقول: «وبالطبع، ستكون دائمًا متحكمًا في إعدادات الخصوصية عند تحديد الطريقة التي تريد بها استخدام هذه الأدوات والإضافات».

وقالت الشركة إن (بارد) سيكون قادرًا أيضًا على الاستفادة من جميع أنواع الخدمات عبر الويب، مع إضافات من شركاء خارجيين، وذلك ليتيح لك القيام بأشياء لم تكن ممكنة من قبل.

وفي الأشهر المقبلة، ستدمج جوجل (بارد) تطبيق إنشاء الصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة (أدوبي)، (فايرفلاي) Firefly في روبوت الدردشة (بارد) حتى يتمكن المستخدمون بسهولة وبسرعة من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى صور عالية الجودة، يمكنهم بعد ذلك تعديلها أو إضافتها إلى تصميماتهم في (أدوبي إكسبريس) Adobe Express.

وقالت جوجل: «نريد أن يكون (بارد) مكانًا لإبداعك وإنتاجيتك وفضولك، لذلك نعمل على ربط (بارد) بتطبيقات جوجل المفيدة وتطبيقات العديد من الشركاء الآخرين، مثل: (محرك البحث الوصفي) Kayak، و(خدمة حجوزات المطاعم عبر الإنترنت) OpenTable، و(سوق الباحثين عن عمل وأصحاب العمل) ZipRecruiter، و(خدمة التوصيل) Instacart، و(محرك الأجوبة) Wolfram، و(المنصة التعليمية) Khan Academy».

هذا، وتخطط جوجل لإضافة المزيد من الميزات إلى (بارد) في المستقبل، ومن ذلك: أدوات الاتصال من جوجل والخدمات عبر الويب، ومساعدة المستخدمين في إنشاء أي شيء يمكنهم تخيله، وذلك من خلال تعاون سلس مع نماذج اللغات الكبيرة الأحدث.