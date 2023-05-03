سناب شات يختبر عرض الإعلانات في روبوت الدردشة My AI

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أعلنت شركة سناب عن بدء اختبار عرض الروابط الإعلانية داخل روبوت الدردشة المثير للجدل الخاص بها My AI على تطبيق سناب شات،جاء ذلك خلال حدث NewsFronts للإعلانات الذي عقدته الشركة.

وقالت سناب إن روبوت الدردشة My AI سوف يبدأ في إظهار روابط إعلانية مدفوعة مرتبطة بسياق المحادثة التي يجريها المستخدم مع الروبوت.

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وضربت سناب مثالاً لإيضاح الفكرة، فإذا قام المستخدم عن السؤال عما يكون مناسباً من الطعام لتناوله على العشاء، فسوف يعرض الروبوت روابط إعلانية للمطاعم المحلية او اقتراحات لتطبيقات توصيل الطعام وذلك بعد تقديم الإجابة المبدئية لاستفسار المستخدم.

وبنفس الطريقة، سوف تظهر روابط إعلانية لحجز الرحلات الجوية والفنادق إذا قام المستخدم بمحادثة مع الروبوت لترتيب رحلة.

وكان تطبيق “سناب شات” Snapchat قد أطلق روبوت الدردشة My AI في فبراير/شباط الماضي مدعوماً ببرنامج الذكاء الاصطناعي ذائع الصيت “شات جي بي تي” ChatGPT، وذلك من أجل مساعدة المستخدمين عبر الرد على أسئلتهم وتنفيذ بعض الأوامر مثل إنتاج الصور.

وبعد توفيره مبدئياً بشكل حصري لمشتركي خدمة “سناب شات بلس” المأجورة، أتاحته شركة سناب لاحقاً لكافة مستخدمي التطبيق، والذي يزيد عددهم على 750 مليون مستخدم نشط شهرياً.

ووفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، فإن مستخدمي روبوت My AI من مشتركي خدمة “سناب شات بلس” يجرون ما يزيد عن 2 مليون محادثة يومياً.

وتقول الشركة إنها قد دربت روبوت My AI حتى يتجنب خرق قواعد مجتمع التطبيق والتورط في محتوى غير مناسب، كما شددت على أنها ستقوم بمراقبة الدردشات مع الروبوت قبل عرض الروابط الإعلانية مضيفةً أنها ستأخذ عمر المستخدمين في عين الاعتبار.

وكان روبوت الدردشة My AI قد قوبل بموجة انتقادات عنيفة بعد إطلاقه لجميع مستخدمي سناب شات، إذ واجه التطبيق سيلاً من المراجعات السلبية والتقييمات المنخفضة على متاجر التطبيقات، وذلك لوجود الروبوت بشكل افتراضي داخل صندوق الدردشة وارتفاع مخاوف الخصوصية والأمان بشأنه.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة سناب كذلك أنها ستبدأ عرض الإعلانات في قسم “سبوت لايت” Spotlight والذي يعرض أكثر مقاطع الفيديو القصيرة انتشاراً على المنصة بطريقة تشبه تطبيق “تيك توك”.