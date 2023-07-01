سناب شات بلس تصل إلى 4 ملايين مشترك بعد عام على إطلاقها

أعلنت شركة سناب عن وصول عدد المشتركين في خدمة سناب شات بلس +Snapchat المأجورة إلى 4 ملايين مشترك بعد مرور عام على إطلاقها، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للشركة.

وكشفت شركة سناب عن بعض المزايا الجديدة التي ستتوفر لمشتركي خدمة سناب شات بلس خلال المستقبل القريب، ومنها ميزة “رسائل الدردشة التعبيرية” التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل بخطوط كبيرة الحجم.

وستوفر سناب شات ميزة أخرى تُطلق عليها “ألوان الدردشة المخصصة”، وهي تتيح للمستخدمين تغيير لون أسمائهم في المحادثات.

ويُظهِر حاليًا سناب شات الأسماء باللون الأحمر بشكل افتراضي في المحادثات، لكن مع إطلاق المزايا الجديدة، سيتمكن المشتركون من تغيير هذا اللون إلى ألوان أخرى وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية.

وأُطلقت خدمة سناب شات بلس المأجورة في يونيو/ حزيران من العام الماضي، واستطاعت جذب المشتركين بشكل متزايد على مدار الأشهر اللاحقة، إلا أن عدد المشتركين الحالي لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي مستخدمي تطبيق سناب شات الذين يزيد عددهم على 375 مليون مستخدم نشط يوميًا.

وتتيح خدمة سناب شات بلس للمشتركين فيها بعض المزايا الحصرية التي لا توجد في النسخة المجانية من التطبيق، وكذلك إمكانية الوصول المبكر إلى المزايا الجديدة، مثل روبوت الذكاء الاصطناعي My AI الذي وفرته سناب شات للمشتركين في البداية، ثم جعلته متاحًا للجميع في وقتٍ لاحق.

وقالت شركة سناب إنها توفر حاليًا أكثر من 20 ميزة للمشتركين، منها تغيير شكل الأيقونات، وتخصيص سمات التطبيق، وتخصيص أصوات الإشعارات، والحصول على شارة خاصة، وغيرها.

يُذكر أن سعر الاشتراك في خدمة سناب شات بلس يبلغ 3.99 دولارات أمريكية شهريًا أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية في الدول الأخرى، وهي متاحة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى دولٍ عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.