سامسونج تطلق تطبيق تعديل الصور Enhance-X لهواتف جالاكسي

أطلقت سامسونج تطبيق تعديل الصور الخاص بها Enhance-X للعديد من هواتف جالاكسي، كما وعدت بتوفيره للمزيد من الأجهزة في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وبات التطبيق الآن متاحًا على سلسلة هواتف جالاكسي S20 و S21 و S22 و S23 بالإضافة إلى سلسلة نوت 20 وإصدارات جالاكسي القابلة للطي من سلسلة زد فليب و زد فولد.

ووعدت سامسونج بإتاحة تطبيق Enhance-X لهواتف الفئة المتوسطة من سلسلة جالاكسي A وجالاكسي M فضلًا عن الأجهزة اللوحية من سلسلة جالاكسي تاب، دون الإشارة إلى إصدارات بعينها.

ويتيح تطبيق سامسونج Enhance-X العديد من المزايا مثل إصلاح الصور القديمة ورفع جودتها، وعمل تحسينات شاملة ودقيقة عبر ميزة Magic بضغطة زر واحدة، اعتمادًا على تقنيات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لإزالة التشويش، وعمل تأثيرات HDR بتدرج يتراوح بين 0 و 4 درجات.

ويتيح التطبيق كذلك مزايا أخرى مثل إصلاح الصور الملتقطة من الشاشات عبر خاصية Fix Moiré، وإزالة الظلال، والتحكم بدرجة السطوع، وإصلاح ضبابية الصور وتشوه العدسة، وتحسين صور بوتريه، وغيرها من المزايا. ويمكن تحميل تطبيق سامسونج Enhance-X عبر متجر جالاكسي من خلال هذا الرابط.

ويمكن للمستخدمين الاعتماد على هذا التطبيق كبديل لتطبيقات تحرير الصور الخارجية، خاصةً وأن بعض المزايا التي يتيحها لا تتوفر إلا في تطبيقات مأجورة.

ومن جهة أخرى، كانت جوجل قد قدمت لمستخدمي أجهزة بكسل التابعة لها ميزة المحرر السحري Magic Editor، التي تتيح إجراء تعديلات معقدة في الصور بخطوة بسيطة عبر الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى خبرة واسعة في تحرير وتعديل الصور.