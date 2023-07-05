سامسونج تتيح برنامج Quick Share لكافة أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز

أطلقت شركة سامسونج نسخة جديدة من برنامج مشاركة الملفات Quick Share تعمل على أجهزة الحاسوب جميعها بنظام ويندوز.

وكانت سامسونج قد أطلقت هذا البرنامج لأول مرة قبل عامين في أبريل/ نيسان من عام 2021 من أجل تسهيل مشاركة الملفات مع هواتف ولوحيات جالاكسي، إلا أنه كان متاحًا فقط لأجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بسامسونج.

ومع التحديث الجديد الذي يحمل رقم (v1.4.40)، سوف يتمكن المستخدمون من تثبيت البرنامج على أي جهاز حاسوب بنظام ويندوز.

وأشارت سامسونج إلى أن البرنامج سوف يعمل مع أجهزة الحاسوب التي تحمل شرائح واي فاي وبلوتوث من إنتل مع برامج تعريف حديثة.

ولن يعمل البرنامج على أجهزة الحاسوب الأخرى التي تحتوي شرائح واي فاي وبلوتوث من شركات أخرى مثل ميدياتك، وهو ما قد يكون مُحبطًا لبعض المستخدمين.

ويسمح برنامج Quick Share بنقل الملفات لاسلكيًا بين الحاسوب وأجهزة سامسونج جالاكسي القريبة باستخدام تقنية “Wi-Fi Direct” بدون الحاجة إلى توفر اتصال بالإنترنت أو توصيلات سلكية، كما يتيح التحكم بمن يمكنه رؤية الجهاز وإرسال الملفات إليه.

يُذكر أن هناك برامج أخرى بديلة مماثلة لبرنامج سامسونج لنقل الملفات لاسلكيًا بين الحواسيب والأجهزة المحمولة مثل برنامج مايكروسوفت Phone Link أو برنامج جوجل لمشاركة الملفات عن قرب Nearby Share.

ويمكن تحميل برنامج سامسونج Quick Share مجانًا من متجر تطبيقات مايكروسوفت الرسمي على أجهزة الحاسوب المتوافقة من خلال هذا الرابط، علمًا بأن البرنامج يتطلب أيضًا تثبيت نظام ويندوز 10 فما أحدث.