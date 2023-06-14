ساعات سامسونج تحصل على ميزة صحية مهمة في دول جديدة منها الإمارات

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء أن ميزة الإخطار بعدم انتظام ضربات القلب في تطبيق مراقبة الصحة من سامسونج Samsung Health Monitor سوف تتوفر قريبًا في 13 سوقًا بدءًا من هذا الصيف.

وقالت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها إنه بالاقتران مع مراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب في التطبيق، تكتشف ميزة الإخطار بعدم انتظام ضربات القلب بإيقاعات القلب التي تشير إلى الرجفان الأذيني، وهذا يساعد مستخدمي ساعة (جالاكسي ووتش) Galaxy Watch على فهم صحة قلبهم على نحو أكثر شمولًا.

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وأضافت سامسونج أن وزارة الأغذية وسلامة الأدوية الكورية وافقت الأسبوع الماضي على الميزة، بعد الموافقة الأخيرة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الشركة إن الميزة ستُطرح أيضًا في الأرجنتين، وأذربيجان، وكوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، وجورجيا وغواتيمالا، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، وبنما، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كوريا والولايات المتحدة، ليصل العدد الإجمالي للدول إلى 13.

وبالإضافة إلى تتبع تخطيط القلب عند الطلب، تتحقق ميزة الإخطار بعدم انتظام ضربات القلب من عدم انتظام ضربات القلب في الخلفية وتحذر المستخدم من نشاط الرجفان الأذيني.

وبالإضافة أيضًا إلى مراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب الحالية، يمكن للمستخدمين اكتساب رؤى أعمق بشأن صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشارت سامسونج إلى أن تطبيق مراقبة الصحة Samsung Health Monitor توسع منذ إطلاقه عام 2020 ليشمل 74 سوقًا في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الشركة أن أكثر من 15 مليون مستخدم لساعات (جالاكسي ووتش) تتتبعوا ضغط الدم وتخطيط القلب مباشرة من معصمهم، وحصلوا على صورة أفضل لصحة قلبهم من خلال المراقبة المستمرة وتسجيل ضغط الدم وإيقاعات القلب.

وقالت سامسونج إن ميزة الإخطار بعدم انتظام ضربات القلب ستتوفر أول مرة في أجهزة (جالاكسي ووتش) القادمة في وقت لاحق من هذا العام، كجزء من واجهة المستخدم (ون يو آي 5 ووتش) One UI 5 Watch الجديدة وسوف تُوسَّع لاحقًا لتشمل الإصدارات السابقة.