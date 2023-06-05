زوم تعلن عن ميزات جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت شركة زوم اليوم الاثنين عن إطلاق ما قالت إنها ميزات مهمة لمساعدها الذكي (زوم آي كيو) Zoom IQ الذي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت الشركة، التي تُعرف بخدمة مؤتمرات الفيديو التي توفرها، في منشور على مدونتها إن الميزات الجديدة تتوفر الآن من خلال الإصدارات التجريبية المجانية للعملاء في خطط محددة.

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وأضافت الشركة أن ميزتي (ملخص الاجتماعات) Meeting Summary، و(دردشة الفرق) Team Chat ستساعد الفرق على تحسين الإنتاجية وتحقيق التوازن بين أولويات العمل والتعاون على نحو أكثر فعالية.

وأوضحت زوم أن نهجها الموحد للذكاء الاصطناعي يستفيد من نماذج اللغة الكبيرة من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل: (أوبن أي آي) OpenAI، و(أنثروبيك) Anthropic، ونماذج مختارة من عملائها.

ومع هذا المرونة في إدماج أنواع متعددة من النماذج، قالت زوم إن هدفها هو تقديم أكبر قيمة لاحتياجات عملائها المتنوعة.

وأوضحت زوم أن ميزة (ملخص الاجتماعات) تتيح لمضيفي الاجتماع الآن تسخير نماذج اللغة الكبيرة في إنشاء ملخص للاجتماعات ثم نشره عبر (دردشة الفرق)، والبريد الإلكتروني، وذلك دون الحاجة إلى تسجيل الاجتماعات.

ويتلقى المضيفون ملخصات آلية يمكنهم نشرها مع الحضور أو أولئك الذين لم يحضروا لتحسين تعاون الفرق وتسريع الإنتاجية.

وقالت زوم إنه يمكن لمستخدمي (دردشة الفرق) استخدام ميزة الإنشاء التي يدعمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تستفيد من تقنية (أوبن أي آي)، لإنشاء رسائل استنادًا إلى سياق سلسلة (دردشة الفرق)، بالإضافة إلى تغيير أسلوب الرسالة وطولها، بالإضافة إلى إعادة صياغة عبارات الردود لتخصيص التوصيات النصية.

وأكدت زوم التزامها بتمكين العملاء بالأدوات التي يحتاجون إليها للتحكم ببياناتهم، ولاستخدام هذه الميزات، سيحتاج العملاء إلى الذهاب إلى منصة الإدارة ثم اختيار الاشتراك بالبرنامج التجريبي لكل ميزة.

كجزء من الاشتراك ، سيحدد العملاء أيضًا خيارات مشاركة البيانات باستخدام Zoom. يمكن لمسؤولي الحساب تغيير اختيار مشاركة البيانات هذا في أي وقت.

كجزء من الاشتراك، سيحدد العملاء أيضًا خيارات مشاركة البيانات مع زوم، ويمكن لمسؤولي الحسابات تغيير اختيار مشاركة البيانات هذا في أي وقت.

ووعدت زوم بإطلاق ميزات أخرى تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي قريبًا، ومن تلك الميزات: صياغة محتوى البريد الإلكتروني، وتلخيص سلاسل دردشات الفرق، وتنظيم الأفكار، ومسودة محتوى السبورة.