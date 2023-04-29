رئيس هونر: سنبني نظامًا أفضل من iOS

قال الرئيس التنفيذي لشركة (هونر) Honor خلال حدث عُقد في مركز البحث والتطوير التابع لها في مدينة شنجن الصينية إن الشركة تطمح إلى التفوق على نظام (آي أو إس) iOS من آبل.

وقال أيضًا إن تكاليف البحث والتطوير الخاصة بشركة (هونر) في عام 2022 شكّلت 10 في المئة من إجمالي إيراداتها، وهو السبب الرئيسي وراء تفاؤلها بشأن مستقبل واجهة المستخدم (ماجيك أو إس) MagicOS.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وأشار (جاو مينج)، الرئيس التنفيذي لشركة (هونر)، إلى أن عتاد الهواتف الذكية من آبل رديء، وتصميمها قديم، وعمر بطاريتها ضعيف مقارنةً بالعديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ومن ذلك: (ماجيك5). ولكن الناس يتدفقون على آبل في الغالب بسبب نظام (آي أو إس) والمنظومة التي يوفرها.

وليس هناك من ينكر أن نظام (آي أو إس) من آبل يتسم بالسلاسة والموثوقية والقوة بطريقته الخاصة، لذلك ستحاول (هونر) المنافسة في هذا الصدد مع إصدارات (ماجيك أو إس) المستقبلية.

وستركز الشركة أيضًا بدرجة كبرى على بناء منظومة ثرية يمكن أن تتحدى ليس فقط آبل، بل وشريكتها السابقة هواوي مع نظام (هارموني أو إس) HarmonyOS.

وبخلاف (آي أو إس) و(هارموني)، فإن نظام (ماجيك أو إس) من (هونر) يقوم على نظام التشغيل أندرويد من جوجل، ويقوم الإصدار الأخير ذي الرقم 7.1 من النظام على نظام أندرويد 13.

ويوفر نظام (ماجيك أو إس 7.1) العديد من الميزات لمستخدمي أجهزة (هونر) المحمولة، مثل: الاتصال الاستثنائي مع التمرير بثلاثة أصابع، ومواصلة العمل بين الهواتف والحواسيب، وحفظ صفحات الويب، ومجلد التطبيقات الذكي الذي يقدم توصيات حسب الزمان والسيناريو، بالإضافة إلى ميزات عديدة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن نظام أندرويد مع واجهات المستخدم المتعددة من الشركات يهيمن على سوق أنظمة التشغيل للأجهزة المحمولة، وذلك بنسبة تقترب من 71 في المئة، ثم يأتي نظام (آي أو إس) من آبل بنسبة 28.37 في المئة.

كما تجدر الإشارة إلى أن تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة (هونر) تأتي بالتزامن مع إعلانها عن حاسوبها اللوحي (هونر باد في8) Honor Pad V8 الذي يعمل بالإصدار الأقدم 6.1 من واجهة المستخدم (ماجيك أو إس).