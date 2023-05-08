خدمة تروكولر قادمة إلى واتساب لمكافحة المتصلين المزعجين

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قالت شركة (تروكولر) Trucaller اليوم الاثنين لوكالة رويترز إنها ستبدأ قريبًا إتاحة خدمة تحديد المتصل في واتساب وغيرها من تطبيقات التراسل لمساعدة المستخدمين في اكتشاف المكالمات غير المرغوب فيها المحتملة عبر الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (تروكولر)، (آلان ماميدي)، إن الميزة، التي هي حاليًا في المرحلة التجريبية، ستُطرح عالميًا في وقت لاحق من شهر أيار/ مايو الحالي.

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وشهدت مكالمات التسويق عبر الهاتف والاحتيال ارتفاعًا في دول، مثل: الهند، حيث يتلقى المستخدمون وسطيًا زهاء 17 مكالمة غير مرغوب فيها شهريًا، وذلك حسب تقرير عام 2021 الصادر عن (تروكولر).

ووجّهت هيئة تنظيم الاتصالات الهندية في شهر شباط/ فبراير شركات الاتصالات، مثل: (جيو) Jio، و(أيرتل) Airtel لبدء حظر مكالمات التسويق عبر الهاتف عبر شبكاتها باستخدام مرشحات الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة (تروكولر) إنها تجري مناقشات مع مشغلي الاتصالات لتنفيذ مثل هذا الحل.

وقال (ماميدي): «خلال الأسبوعين الماضيين، شهدنا ارتفاعًا في تقارير المستخدمين من الهند بشأن المكالمات غير المرغوب فيها عبر واتساب»، منبِّهًا إلى أن المسوقين عبر الهاتف الذين يتحولون إلى الاتصال عبر الإنترنت كانوا جديدين إلى حد ما في السوق.

وتعد واتساب أكثر خدمات التراسل الفوري استخدامًا في الهند. وتقول الشركة إنها تستخدم تقنية الكشف عن الرسائل غير المرغوب فيها لتحديد الحسابات المتورطة في سلوك غير طبيعي واتخاذ إجراءات بشأنها، وهي تتيح للمستخدمين حظر الحسابات التي فيها مشكلات والإبلاغ عنها.

وبالنسبة لشركة (تروكولر)، تعد الهند أكبر أسواقها مع 250 مليون مستخدم. ولديها 350 مليون مستخدم على مستوى العالم وتحقق إيراداتها من الإعلانات، وخدمات الاشتراك، والقوائم الموثوقة من الشركات.

وفي مسعى واتساب إلى التخلص من مشكلة الإزعاج، فإنها تختبر حاليًا ميزة جديدة داخل مجموعات الدردشة تتيح للمستخدمين إبلاغ مشرفي المجموعات بالرسائل المزعجة والمسيئة.

ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.

كما يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق (تروكولر) لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي أو يدويًا من هنا، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور.