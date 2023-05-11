جوجل تكشف عن “محرر الصور السحري” المدعوم بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة في تطبيق الصور الخاص بها أطلقت عليها اسم “محرر الصور السحري Magic Editor”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 23.

وتعتمد الميزة الجديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمل تعديلات كبرى في الصور دون الاعتماد على برامج متقدمة في تحرير الصور أو خبرة سابقة من المستخدم.

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وشاركت جوجل أثناء المؤتمر بعض النماذج لميزة “محرر الصور السحري Magic Editor” ومنها صورة لشخص يقف أمام شلال للمياه، وباستخدام الميزة الجديدة أمكن تحريك الشخص كاملًا إلى جانب الصورة، ومحو الأشخاص في الخلفية، وجعل السماء أكثر زرقة، في بضع خطوات متتابعة.

وفي صورة أخرى، أُستخدمت ميزة Magic Editor في تغيير موضع مقعد يجلس عليه طفل يحمل بالونات إلى منتصف الصورة، وبشكل تلقائي نتج عن ذلك أجزاء “جديدة” من المقعد والبالونات على اليسار لملء الفراغ، بالإضافة إلى تحسين مظهر السماء في الصورة.

وتبدو النماذج التي عرضتها جوجل مبهرة – رغم وجود بعض الأخطاء البسيطة – إذ إن مثل هذه التعديلات في الصور لا تُجرى إلا بواسطة مصممي الجرافيك الخبراء باستخدام برامج تحرير الصور المتقدمة مثل فوتوشوب.

وتعتبر أداة “محرر الصور السحري Magic Editor” هي الخطوة التالية في تطور أدوات تحرير الصور من جوجل، وهي تجمع قدرات بعض الأدوات التي قدمتها جوجل سابقًا مثل أداة Photo Unblur التي تعمل على تحسين الصور المشوشة، وكذلك أداة “الممحاة السحرية Magic Eraser” لمحو الأجزاء غير المرغوب فيها داخل الصورة بمجرد تحديدها.

وتقول جوجل إن الميزة الجديدة سوف تتوفر “لاحقًا هذا العام” على “إصدارات بعينها من هواتف بيكسل Pixel” التي تنتجها في المراحل التجريبية الأولى. هذا يعني أن تلك الميزة قد تكون حصرية للإصدارات الأحدث فقط من هواتف بيكسل، وربما توفرها جوجل أيضًا لمشتركي خدمة جوجل ون Google One.