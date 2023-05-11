جوجل تعلن عن ميزة الرد على الرسائل بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل رسميًا عن ميزة الرد على الرسائل بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي والتي يُطلق عليها اسم “Magic Compose” داخل تطبيق الرسائل الخاص بها Google Messages خلال فعاليات مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 23.

ورُصدت تلك الميزة قبل أيام في النسخة التجريبية من تطبيق رسائل جوجل قبل الإعلان عنها بشكل رسمي من قِبل جوجل.

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وتوفر ميزة “Magic Compose” في تطبيق رسائل جوجل إمكانية توليد ردود على الرسائل التي تصل المستخدم بطريقة تلقائية تناسب سياق المحادثة.

وعند تفعيل هذه الميزة، يمكنها أيضًا إكمال الردود فقط بمجرد كتابة الكلمات الأولى، إذ تقترح إكمال الرد بطرق وأساليب مختلفة يمكن للمستخدم الاختيار من بينها، كما يمكن للمستخدم كتابة الرد الذي يريده، ثم تعيد الميزة الجديدة صياغته بحسب الأسلوب الذي يختاره.

وتتيح ميزة “Magic Compose” الجديدة العديد من أساليب الرد المختلفة، مثل الأسلوب الرسمي أو العادي أو الذي يغلب عليه الفُكاهة أو الحماس، كما توفر إمكانية تأليف الأشعار، أو محاكاة أسلوب الكتابة الخاص بكتاب مشهورين من أمثال شكسبير. بشكل مبدئي، ستدعم هذه الميزة اللغة الإنجليزية، وسيتم دعم المزيد من اللغات مستقبلاً.

يُذكر أن هذه الميزة ستكون اختيارية، ويمكن للمستخدم تفعيلها أو تعطيلها من الإعدادات الخاصة بالتطبيق، كما أنها تتطلب أن يكون الجهاز متصلًا بالإنترنت، وذلك خلافًا لميزة الرد الذكي Smart Reply الموجودة بالفعل، والتي تقترح ردودًا جاهزة مختصرة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وتأتي هذه الميزة ضمن مجموعة مختلفة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أعلنت عنها جوجل مع انطلاق مؤتمر المطورين السنوي لها Google I/O 23، حيث تسعى الشركة الأمريكية إلى إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في كافة جوانب التطبيقات والخدمات التي تقدمها، مع الأخذ في الاعتبار إقدام شركات منافسة على الأمر نفسه مثل مايكروسوفت.

وتقول جوجل إن ميزة Magic Compose سوف تتوفر للاختبار في النسخة التجريبية من تطبيق الرسائل Google Messages خلال أشهر الصيف من العام الجاري.