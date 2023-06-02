جوجل تطلق ميزة جديدة تُحسِّن قدرات الأطفال على القراءة

أعلنت شركة جوجل يوم الخميس عن إضافة ميزة جديدة لممارسة القراءة ضمن خدمة الكتب الموجودة في متجر بلاي تهدف إلى تحسين قدرات الأطفال على القراءة بأنفسهم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إن ميزة (ممارسة القراءة) تساعد القُرّاء الجدد بصورة مستقلة على تحسين حصيلتهم اللغوية من المفردات، ومهارات الفهم والاستيعاب مع آلاف الكتب الإلكترونية المخصصة للأطفال.

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وأضافت جوجل أنه يمكن للقُرّاء المبتدئين الاستفادة من ميزة (ممارسة القراءة)، حين القراءة جهرًا، من خلال تتبع موضع القراءة مع الميزة التي تُبرز الكلمة التي تُقرأ في الوقت الفعلي، وهذا يساعدهم على التركيز في الكلمة التالية.

وتتيح الميزة أيضًا للقُرّاء الاستماع إلى الكلمة التي يصعب عليهم نطقها، وذلك بالنقر عليها. وبالنقر أيضًا على الكلمات يمكن للقُرّاء الاستماع إلى الكلمات وهي تُهجَّى، كما يمكن الاستماع إلى جملة كاملة لفهم السياق. ويمكن أيضًا المساعدة في فهم السياق من خلال النقر على الكلمات للحصول على تعريف مناسب للأطفال.

ومع ميزة (ممارسة القراءة) أيضًا، يمكن للقُرّاء النقر على أي كلمة لتحديث موضعهم في الكتاب وبدء التتبع من هناك. وفي نهاية الصفحات، سيكون لدى الأطفال خيار لممارسة الكلمات التي تُخطِّيت أو لُفِظَت خطأً.

ولبدء ممارسة القراءة، يمكن للمستخدمين التحقق من المجموعة التي اختارتها جوجل بعناية من الكتب الملائمة للأطفال في قسم الكتب ضمن متجر (جوجل بلاي)، ومن ذلك: بعض الخيارات المجانية.

ويمكن للمستخدمين تصفح آلاف كتب اللغة الإنجليزية المخصصة للقُرّاء الصغار، وقد فُعِّلت ميزة (ممارسة القراءة) في غالبية هذه العناوين، ويُشار إليها بشارة (الممارسة) Practice في صفحة تفاصيل الكتاب.

ويمكن أيضًا استخدام مُرشِّح (ممارسة القراءة) في قسم الكتب ضمن جوجل بلاي لتضييق نطاق عمليات البحث في المتجر أو المكتبة، وذلك لإبراز الكتب الإلكترونية التي تتيح تدريبًا على القراءة.

يُشار إلى أن ميزة (ممارسة القراءة) متاحة الآن في الولايات المتحدة فقط، وذلك ضمن تطبيق Google Play Books في نظام أندرويد وفي مساحة الأطفال Google Kids Space.