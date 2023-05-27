جوجل تتيح تجربة ميزتها التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة الرسائل

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بدأت شركة جوجل إطلاق إصدار تجريبي من ميزة (الإنشاء السحري) Magic Compose، التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في كتابة الرسائل النصية.

وأفاد موقع (أندرويد بوليس) Android Police، المتخصص في أخبار نظام التشغيل أندرويد، بأن الميزة ستُرسل «20 من الرسائل النصية السابقة» إلى خوادم جوجل لتوليد اقتراحات، وذلك حتى إن كان المستخدم يستخدم (خدمة الاتصالات الغنية) RCS مع تقنية التشفير من طرف إلى طرف.

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وتستعرض جوجل هذه الشروط في صفحة الدعم الخاصة بميزة (الإنشاء السحري)، مشيرةً إلى أنها سترسل هذه الرسائل، بالإضافة إلى الرموز التعبيرية، والتفاعلات، وعناوين URL المضمنة، إلى خوادمها لمساعدة الذكاء الاصطناعي الخاص بها في صياغة استجابة مناسبة.

وتضيف الشركة أنها لن ترسل أي رسائل تحتوي على مرفقات، أو رسائل صوتية، أو صور، ولكنها سترسل التسميات التوضيحية للصور، والنسخ النصي للرسائل الصوتية.

وكانت جوجل قد أطلقت ميزة التشفير من طرف إلى طرف في تطبيق الرسائل أول مرة في عام 2020 وجعلتها متاحة للمحادثات الجماعية أواخر العام الماضي.

ومع أن تفعيل الميزة التشفير من طرف إلى طرف يعني أن الأطراف الخارجية، ومنهم جوجل، لن يطلعوا على الرسائل، فإن استخدام ميزة (الإنشاء السحري) يناقض ذلك؛ لأنه الرسائل ستُرسل إلى خوادم جوجل.

وتؤكد الشركة أنها لا تزال غير قادرة على قراءة الرسائل؛ لأن نظام الذكاء الاصطناعي هو من سيقرأها.

وأوضح المتحدث باسم جوجل (جستن رند) لموقع (ذا فيرج) The Verge أنه «لا يُحتفظ ببيانات المحادثة التي تستخدمها ميزة (الإنشاء السحري)» وأنه «لا يُحتفظ بمخرجات الاستجابة المقترحة بعد تقديمها إلى المستخدم». وبعد إيقاف تشغيل ميزة (الإنشاء السحري)، لن تُرسِل جوجل الرسائل إلى خوادمها.

وتُعدّ ميزة (الإنشاء السحري) واحدة من العديد من الميزات التي تدعمها شركة جوجل، والتي عرضتها خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2023 في وقت سابق من الشهر الحالي.

ووفقًا لجوجل، يمكن للمستخدمين استخدام الميزة للرد على الرسائل النصية باستخدام «ردود منمقة ومقترحة توافق سياق الرسائل». والآن تُطرح الميزة للمستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي لتطبيق الرسائل Messages.

وإن كان بإمكانك الوصول إلى الميزة، فسترى فقاعة دردشة بجوار رمز إنشاء الرسائل في التطبيق. ومن هناك، يمكنك اختيار رد مقترح ثم الاستمرار في إعادة كتابة النص باستخدام أنماط مختلفة محددة سابقًا تتيح كتابة الرسائل بأسلوب لطيف، أو مثير، أو أدبي.

ويبدو أن الميزة متاحة فقط مع رسائل (خدمة الاتصالات الغنية) في الوقت الحالي، ولا توجد أي معلومات حول موعد جلب الميزة إلى الرسائل النصية القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة.

يُشار إلى أن مايكروسوفت طرحت ميزة مماثلة في تطبيق لوحة المفاتيح الخاص بها (سويفتكي) SwiftKey. ويتيح ذلك للمستخدمين تحديد رمز محرك البحث (بينج) داخل شريط أدوات التطبيق لإنشاء رسائل نصية ورسائل إلكترونية، بالإضافة إلى تغيير أسلوب الرسائل المقترحة وتنسيقها وطولها.