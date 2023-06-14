جوجل تبدأ إطلاق ميزة كتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي لنظامي أندرويد و iOS

بدأت جوجل إطلاق ميزة كتابة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق جيميل Gmail لنظامي أندرويد و iOS لمشتركي خدمة “جوجل ورك سبيس” عبر منصة الإصدارات التجريبية Google Labs.

وتطلق جوجل على تلك الميزة اسم “ساعدني في الكتابة Help me write” وهي تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة رسائل البريد الإلكتروني استنادًا إلى الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم، ويحدد من خلالها محتوى وأسلوب الرسالة التي يريدها.

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وكانت جوجل قد أطلقت تلك الميزة في نسخة سطح المكتب من بريد جيميل Gmail، قبل أن تبدأ الآن بالظهور في تطبيق أندرويد و iOS للمستخدمين المؤهلين.

ولتجربة الميزة الجديدة، يجب على المستخدم الانضمام إلى البرنامج التجريبي لخدمات جوجل ورك سبيس Workspace Labs، ثم الدخول إلى قائمة انتظار، كما يجب أن يكون المستخدم من مشتركي خدمات جوجل ورك سبيس بالأساس.

وتظهر الميزة الجديدة في تطبيق جيميل أسفل الجهة اليمنى من التطبيق عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو الرد على أخرى، وعند الضغط عليها يظهر مربع لإدخال الأوامر النصية، لتتولى الميزة بعدها كتابة الرسالة بمجرد الضغط على “إنشاء”، وإذا كان نص الرسالة المولّدة مناسبًا، يمكن للمستخدم الضغط على “إدراج Insert” لاستخدام النص، أو الضغط على زر الإعادة لتوليد نص آخر.

ويمكن للمستخدم إجراء تعديلات أخرى سريعة على مسودة الرسالة تتيحها الميزة نفسها، إذ توفر اختصارات مثل: إضفاء الطابع الرسمي Formalize، والإسهاب Elaborate، والاختصار Shorten، وغيرها. ويمكن كذلك إجراء تعديلات يدوية على مسودة الرسالة قبل إرسالها بشكل نهائي.

وستساعد تلك الميزة المستخدمين في كتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل سريع، كما ستوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني.

وتستعد جوجل أيضًا لإطلاق ميزة “ساعدني في الكتابة Help me write” في تطبيق المستندات Google Docs، وفقًا لما أعلنته الشركة في وقتٍ سابق في مؤتمرها السنوي للمطورين.