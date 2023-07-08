ثردز تعتزم قريبًا حل مشكلة ترابط الحسابات مع إنستاجرام

قال (آدم موسيري)، رئيس إنستاجرام، إن الشركة تعمل على حل المشكلة التي تؤدي إلى حذف حسابات المستخدمين في إنستاجرام إن هم قرروا حذف حساباتهم في الخدمة الجديدة المنافسة لتويتر، (ثردز) Threads.

وكانت إنستاجرام، المملوكة لشركة ميتا، قد أطلقت قبل بضعة أيام منصة التواصل الاجتماعي القائمة على النصوص (ثردز)، التي تمتاز بأنها لا تتطلب من مستخدمي إنستاجرام عملية تسجيل جديدة، ذلك أنه يكفيهم الاشتراك فيها باستخدام حساباتهم الحالية في إنستاجرام مع إمكانية الاحتفاظ ببعض المتابعين.

ولكن المستخدمين اكتشفوا أنه لا يمكنهم حذف حساباتهم في (ثردز) بعد إنشائها، ولكن يمكنهم تعطيلها فقط، وإن هم قرروا حذف اسم المستخدم الخاص بالخدمة الجديدة، فسوف يُحذَف تلقائيًا حسابهم في إنستاجرام مع كل شيء فيه.

واشتكى من هذه المشكلة المستخدمون الذين سارعوا أفواجًا إلى التسجيل في الخدمة الجديدة التي يُروَّج لها بأنها البديل الأمثل عن تويتر.

وقال (موسيري) إن ميتا على علم بهذه المشكلة وهي تعمل على حلها وتقترح على المستخدمين إلغاء تنشيط حساباتهم فقط في الوقت الحالي.

وتتيح خدمة (ثردز)، التي جذبت أكثر من 50 مليون مشترك في اليوم الأول من إطلاقها، للمستخدمين نشر المنشورات النصية، مع إمكانية إرفاقها بالصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، بالإضافة إلى تضمين منشورات إنستاجرام.

ويمكنهم أيضًا الإعجاب بالمنشورات، والتعليق عليها، وإعادة نشرها، ومشاركتها، ولكن العديد من الميزات الأخرى التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي مفقودة في الوقت الراهن.

ويؤدي إلغاء تنشيط الحساب إلى إخفاء الملف الشخصي وأي محتوى قد نُشر فيه، ويمكن للمستخدمين أيضًا تحويل الحساب إلى حساب خاص لا يرى منشوراته إلا المتابعون.

وأوضح (موسيري) أن (ثردز) يعتمد على إنستاجرام؛ لذلك فإن المشتركين في الخدمة الجديدة يستخدمون حسابًا واحدًا.

وسيكون بإمكانهم قريبًا استخدام إمكانات محسنة للبحث، بالإضافة إلى واحدة من أهم ميزات تويتر، وهي الوسوم، وعلامات التبويب المنظمة، وأدوات التحرير للمرفقات قبل نشرها.