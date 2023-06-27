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تيليجرام تعلن رسميًا عن إضافة ميزة القصص

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تيليجرام تعلن رسميًا عن إضافة ميزة القصص

أعلن “بافيل دوروف” الرئيس التنفيذي لخدمة المراسلة الفورية تيليجرام عن إضافة ميزة القصص Stories إلى التطبيق، وسيبدأ طرحها لكافة المستخدمين مطلع شهر يوليو/ تموز القادم.

وأفاد “دوروف” عبر منشور له في قناته الرسمية بأن تيليجرام عارضت في البداية إضافة ميزة القصص، لكن الطلبات المتكررة من المستخدمين بشأن هذه الميزة، جعلت تيليجرام تعيد النظر في تبنيها، وتلبي طلبات المستخدمين.

وستعمل ميزة القصص في تطبيق تيليجرام بالآلية نفسها الموجودة في تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، وسيتمكن المستخدمون من تحديد من يمكنهم مشاهدة القصص، إما الجميع أو جهات الاتصال جميعها أو جهات اتصال مختارة أو قائمة الأصدقاء المقربين.

وسيتيح التطبيق أدوات عديدة للتعديل على الصور ومقاطع الفيديو مع إمكانية كتابة جمل أو عبارات في النص المصاحب للقصص، بالإضافة إلى الروابط أو الإشارة إلى مستخدمين آخرين باستخدام المعرّفات الخاصة بهم.

وستُعرض القصص المنشورة عبر التطبيق أعلى المحادثات في مساحة قابلة للتمدد والطي مع إمكانية إخفاء بعض القصص عند الحاجة لذلك.

ويمكن للمستخدمين إضافة الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية معًا في آن واحد، كما يمكنهم التحكم في موعد انتهاء صلاحية القصص، من 6 ساعات وحتى 48 ساعة، مع خيار استمرار عرضها بشكل دائم في صفحة الملف الشخصي، كما هو الحال في إنستاجرام.

وسيتمكن أصحاب القنوات أيضًا من نشر القصص لتظهر لكافة المشتركين في القناة، كما يمكنهم مشاركة المحتوى من داخل القناة إلى القصص، لتعزيز الوصول إلى المشتركين.

وتوجد ميزة القصص بأشكال وأسماء مختلفة منذ سنوات في معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي، وستصبح متاحة أخيرًا في تطبيق تيليجرام، الذي يزيد عدد مستخدميه على 700 مليون مستخدم نشط شهريًا.

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